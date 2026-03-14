14 Marzo 2026
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14 Marzo 2026

Shiva, la tracklist di “Vangelo” nasconde un percorso biblico: dal peccato alla resurrezione

Quattro copertine simboliche per raccontare il nuovo capitolo della vita del rapper milanese.

News di Redazione
Tracklist dell’album Vangelo di Shiva
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Shiva ha svelato la tracklist di Vangelo, il nuovo album in uscita il 10 aprile. Il rapper milanese pubblicherà il suo ottavo progetto discografico in dieci anni, un lavoro che sembra costruito attorno a un immaginario simbolico e spirituale già evidente nel titolo e nella struttura del progetto.

Con Vangelo, Shiva arriva all’ottavo album della sua carriera in dieci anni.

Il disco uscirà per Milano Ovest / Sony Music ed è già disponibile in preorder in diversi formati, tra cui vinili autografati e edizioni limitate.

Copertina ufficiale dell’album Vangelo di Shiva

Nelle ultime ore l’artista ha svelato anche la tracklist ufficiale del progetto, composta da dodici brani.

Shiva Vangelo: tracklist del nuovo album

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  1. V per Vangelo
  2. Polvere Rosa
  3. Obsessed
  4. Peccati
  5. Bad Bad Bad
  6. Take 6
  7. Dio esiste
  8. Babyface
  9. Coscienza
  10. Bacio di Giuda
  11. Mayday
  12. Risorgere

Una tracklist costruita come un racconto

Guardando l’ordine dei brani emerge un dettaglio interessante: la tracklist di Vangelo sembra seguire una struttura narrativa quasi biblica.

Dall’apertura con V per Vangelo fino alla chiusura con Risorgere, il disco sembra attraversare temi come colpa, tradimento e redenzione. Brani come Peccati, Dio esiste e Bacio di Giuda rafforzano infatti l’immaginario spirituale che attraversa tutto il progetto.

Un filo narrativo coerente con il titolo dell’album e con le quattro copertine simboliche che accompagnano il progetto.

Le quattro copertine di Vangelo

Il progetto verrà pubblicato con quattro copertine diverse, ognuna delle quali sembra rappresentare una fase della narrazione visiva dell’album.

Una delle cover mostra Shiva mentre una donna gli sussurra all’orecchio, immagine che richiama il tema della tentazione e del tradimento. Un’altra lo ritrae con una grande collana da rapper, simbolo dell’affermazione nella scena urban.

C’è poi una copertina ambientata in una cella, riferimento evidente alle vicende giudiziarie che negli ultimi anni hanno segnato il percorso personale dell’artista.

Shiva seduto in una cella nella copertina di Vangelo

Infine un’immagine lo ritrae con in braccio un bambino, richiamando la dimensione familiare che negli ultimi anni è diventata sempre più centrale nella sua vita.

Il rapper è infatti padre di tre figli: Draco, nato nel 2023 dalla relazione con Laura Maisano, Atlas, nato nel settembre 2025 sempre con Laura, ed Ethan, arrivato pochi mesi dopo dalla relazione con un’altra donna, nascita avvenuta quasi in contemporanea con quella del secondo figlio.

Shiva con un bambino nella copertina dell’album Vangelo

Il successo di Shiva e il tour nei palazzetti 2026

Con Vangelo Shiva arriva al suo ottavo album in dieci anni.

Il progetto segue Milano Angels, certificato doppio platino, e Santana Money Gang, joint album con Sfera Ebbasta che nel 2025 ha conquistato tre dischi di platino.

Negli ultimi anni il rapper si è affermato come uno dei nomi più forti della scena italiana, collezionando decine di certificazioni tra dischi d’oro e di platino.

Tracklist del nuovo album Vangelo di Shiva composto da dodici brani.

Nel frattempo cresce anche l’attesa per il suo ritorno dal vivo. Il tour nei palazzetti 2026 ha registrato una risposta immediata del pubblico, con la data milanese del 6 maggio già sold out nelle prime 24 ore e il successivo raddoppio all’Unipol Forum.

Resta invece ancora il massimo riserbo sui possibili featuring presenti nel disco.

 

All Music Italia

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