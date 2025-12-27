Shiva annuncia il nuovo album: il 2026 sarà l’anno del suo “Vangelo”

Il nuovo anno si preannuncia infuocato per il rap italiano: oltre a quello di Shiva, sono infatti attesi i dischi di Geolier e Tony Boy.

Per comunicare la nuova era, l’artista ha scelto un freestyle ambientato in una cantinetta di vini pregiati. Ecco il testo integrale:

“Io, al mio primo Natale fuori dopo due lunghi anni, sto celebrando la vita, sollevando dei carri, cinico artista indipendente tu non paragonarmi. Perché ho tutti i miei master, chiedi cosa hanno gli altri, libertà vigilata ma non possono fermarmi, il mio piede è per strada, tu non puoi calpestarmi, passato da fare i fori a fare il Forum, mi guardi? vivo nel futuro se sto già pensando agli stadi.

Ho fatto il conto col karma ma ho perso il conto dei platini, mi fa strano vedere i miei uomini con degli abiti, a Milano sono pappman con al posto dei ??? mentre sto ringraziando Leo per il nuovo escalei. Mi trovi sopra una torre, ho postato in un corner. Sono più caldo tra Sony, Universal Warner. Ho toccato i sette zeri e sistemato il passato. Ha ragione Luchè: è stato un anno fantastico. Questa è per i miei figli, mia madre e i suoi consigli.

Fra’ per gli alberi fatti senza sotto i regali, all’aiuto economico per alcuni ospedali, ai bambini di zona a cui sto portando i giocattoli. Tra migliaia di ostacoli io ho aspettato il mio turno, anche tu che stai sentendo potrai farcela giuro. Non guardare le classifiche ora che sono primo, ma ricorda le classifiche quando io ero ultimo. Il potere è nelle mani giuste sono robuste. Sono il nuovo Messia, la mia penna è il mio shooter. Ho scritto il mio Vangelo ed è pronto e finito. Il 2026 è l’anno del mio disco. Da qui in poi lascio tutto nelle mani di Dio.”