Shiva annuncia il nuovo album: il 2026 sarà l’anno del suo “Vangelo”

Con un reel pubblicato su Instagram, Shiva ha annunciato ufficialmente il suo ritorno discografico con un nuovo album in uscita nel 2026. Per farlo il rapper ha usato un inedito freestyle, una dichiarazione d’intenti definitiva accompagnata da una frase emblematica: 2026 È L’ANNO DEL MIO DISCO.
Il nuovo anno si preannuncia infuocato per il rap italiano: oltre a quello di Shiva, sono infatti attesi i dischi di Geolier e Tony Boy.
Il Freestyle dell’annuncio di Shiva: il testo
Per comunicare la nuova era, l’artista ha scelto un freestyle ambientato in una cantinetta di vini pregiati. Ecco il testo integrale:
“Io, al mio primo Natale fuori dopo due lunghi anni, sto celebrando la vita, sollevando dei carri, cinico artista indipendente tu non paragonarmi. Perché ho tutti i miei master, chiedi cosa hanno gli altri, libertà vigilata ma non possono fermarmi, il mio piede è per strada, tu non puoi calpestarmi, passato da fare i fori a fare il Forum, mi guardi? vivo nel futuro se sto già pensando agli stadi.
Ho fatto il conto col karma ma ho perso il conto dei platini, mi fa strano vedere i miei uomini con degli abiti, a Milano sono pappman con al posto dei ??? mentre sto ringraziando Leo per il nuovo escalei. Mi trovi sopra una torre, ho postato in un corner. Sono più caldo tra Sony, Universal Warner. Ho toccato i sette zeri e sistemato il passato. Ha ragione Luchè: è stato un anno fantastico. Questa è per i miei figli, mia madre e i suoi consigli.
Fra’ per gli alberi fatti senza sotto i regali, all’aiuto economico per alcuni ospedali, ai bambini di zona a cui sto portando i giocattoli. Tra migliaia di ostacoli io ho aspettato il mio turno, anche tu che stai sentendo potrai farcela giuro. Non guardare le classifiche ora che sono primo, ma ricorda le classifiche quando io ero ultimo. Il potere è nelle mani giuste sono robuste. Sono il nuovo Messia, la mia penna è il mio shooter. Ho scritto il mio Vangelo ed è pronto e finito. Il 2026 è l’anno del mio disco. Da qui in poi lascio tutto nelle mani di Dio.”
Tutti i passaggi del freestyle trovano riscontro diretto nei dati reali che circondano il progetto di Shiva. Il riferimento al controllo del catalogo (“ho tutti i miei master”) è confermato dai bilanci della società (vedi qui): la proprietà intellettuale fa infatti capo alla Milano Ovest. L’indipendenza citata dall’artista è dunque relativa al controllo totale degli asset, pur mantenendo attive le partnership di distribuzione con i colossi industriali.
Gli ultimi due anni discografici di Shiva in attesa dell’album 2026
Il nuovo album arriverà dopo un biennio segnato da certificazioni pesanti. Gli ultimi due progetti, Milano Angels del 2024 e Santana Money Gang (album inciso insieme a Sfera Ebbasta nel 2025), hanno entrambi raggiunto il traguardo del doppio disco di platino.
A testimoniare l’attesa del pubblico ci sono anche i numeri dell’ultimo singolo Take 6, pubblicato a novembre 2025: il brano ha totalizzato quasi 10 milioni di stream su Spotify in un solo mese.