Shiva fa il pieno: Milano va sold out in 24 ore e il tour 2026 nei palasport raddoppia con una nuova data

Shiva, a 24 ore dall’annuncio del suo tour nei palasport 2026, mette il turbo e la la data del 6 maggio a Milano è già sold out. Arriva subito il raddoppio all’Unipol Forum con un nuovo appuntamento fissato per il 20 maggio.

Un’accelerazione che conferma, ancora una volta, la forza commerciale e mediatica del rapper classe ’99.

Shiva raddoppia Milano: seconda data il 20 maggio 2026

È ufficiale: dopo aver polverizzato i biglietti del 6 maggio in un solo giorno, Shiva aggiunge una nuova data milanese del tour nei palazzetti, in programma mercoledì 20 maggio 2026, sempre all’Unipol Forum. I biglietti saranno disponibili online su Vivo Concerti da martedì 2 dicembre alle ore 16:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 7 dicembre alle ore 11:00.







Un tour da protagonista assoluto della scena

Prodotto da Vivo Concerti, il tour toccherà sette città italiane e segna un nuovo step nella crescita di Shiva, ormai presenza fissa delle classifiche e degli streaming. Un percorso iniziato nel 2021 con Dolce Vita, album d’esordio certificato Platino, e proseguito con i progetti Milano Demons (quadruplo Platino), Milano Angels (doppio Platino) e il joint album Santana Money Gang insieme a Sfera Ebbasta, miglior debutto su Spotify Italia nel 2025.

L’ultimo singolo, Take 6, è arrivato a novembre 2025. Ad oggi il rapper conta 56 dischi di Platino e 41 dischi d’Oro.

Shiva – Tour Palasport 2026: le date

Lunedì 4 maggio 2026 – Mantova @ Palaunical – Data Zero

Mercoledì 6 maggio 2026 – Milano @ Unipol Forum – Sold Out

Venerdì 8 maggio 2026 – Roma @ Palazzo dello Sport

Martedì 12 maggio 2026 – Firenze @ Mandela Forum

Giovedì 14 maggio 2026 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 16 maggio 2026 – Bologna @ Unipol Arena

Mercoledì 20 maggio 2026 – Milano @ Unipol Forum – Nuova data

Sabato 23 maggio 2026 – Torino @ Inalpi Arena