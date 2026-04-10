Non abbiam bisogno di parole (distribuito a livello internazionale come Feel My Voice), il film Netflix con Serena Rossi e Sarah Toscano, ha raggiunto il primo posto in classifica in nove paesi a meno di una settimana dal debutto del 3 aprile. Un risultato che lo collocherebbe al terzo posto al mondo nella categoria film.

I dati iniziali diffusi da Netflix Tudum, relativi alla settimana dal 30 marzo al 5 aprile, indicavano la presenza della pellicola nella Top 10 di soli due mercati (Italia e Slovacchia). Quella rilevazione, tuttavia, copriva esclusivamente i primi tre giorni di programmazione del film, offrendo una fotografia parziale dell’impatto reale del progetto diretto da Luca Ribuoli.

I dati aggiornati di FlixPatrol su “Non abbiam bisogno di parole”

Le rilevazioni giornaliere di FlixPatrol restituiscono una traiettoria completamente diversa. Al 10 aprile, il film risulta al primo posto assoluto in nove nazioni: Italia, Argentina, Cile, Ungheria, Panama, Portogallo, Uruguay, Venezuela e Slovacchia.

La pellicola si posiziona inoltre saldamente nella Top 5 di Repubblica Ceca, Costa Rica, Cipro, Spagna, Svizzera e Israele, registrando una crescita costante degli accessi anche in Francia, Germania e Brasile. Un andamento organico che conferma come il passaparola stia spingendo il remake de La Famille Bélier ben oltre il mercato italiano.

Per chi non lo sapesse FlixPatrol è una piattaforma di analisi indipendente che aggrega le classifiche giornaliere di Netflix paese per paese, offrendo una visione più granulare rispetto ai dati settimanali ufficiali pubblicati da Tudum.

Atlantide di Sarah Toscano: colonna sonora e numeri su Spotify

Il successo internazionale del film si intreccia strettamente con le scelte musicali. Il titolo omaggia l’omonimo brano di Ron del 1992, che nella sceneggiatura assume un significato centrale legato al vissuto della famiglia di Eletta (Sarah Toscano), unica persona udente in un nucleo familiare di persone sorde. Il concetto di un amore che non necessita di spiegazioni verbali per esistere diventa il vero manifesto della storia. Di testo e significato del brano di Ron abbiamo parlato in questo articolo.

A supportare il lancio del film c’è Atlantide, il brano inedito interpretato dalla stessa Sarah Toscano. La canzone racconta il momento esatto in cui si sceglie di cambiare direzione senza tradire le proprie intenzioni, riflettendo il conflitto della protagonista divisa tra le responsabilità familiari e la scoperta della propria voce.

Testo e significato di Atlantide sono analizzati nel dettaglio in questo articolo. Il singolo sta macinando ottimi numeri anche fuori dalla piattaforma video: secondo i dati comunicati dal team dell’artista, nei primi sei giorni di pubblicazione ha collezionato quasi mezzo milione di stream su Spotify.

Il vero banco di prova per il progetto su Netflix sarà la pubblicazione dei dati ufficiali relativi alla settimana 6-12 aprile, la prima a coprire sette giorni interi di programmazione. I trend attuali indicano però che il debutto cinematografico della vincitrice di Amici 23 – di cui vi avevamo raccontato l’annuncio in questo articolo – ha già centrato l’obiettivo.