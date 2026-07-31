31/07 è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Lo storico brano di Mecna, pubblicato per la prima volta nel luglio 2011 su SoundCloud, arriva finalmente in versione ufficiale e inaugura quella che l’artista definisce il primo capitolo della saga del 31. Di seguito trovi il testo e il significato della canzone.

Il significato di 31/07 di Mecna

Con 31/07, Mecna racconta la distanza che può nascere nei rapporti durante l’estate. Mentre il periodo estivo viene spesso associato alla leggerezza, alle vacanze e agli spostamenti, il protagonista vive una condizione opposta, nella quale le assenze e le difficoltà di comunicare diventano ancora più evidenti.

Il brano prende forma sulle note di Avril 14th di Aphex Twin e si sviluppa attraverso immagini quotidiane come uffici vuoti, traslochi e telefonate. Sono dettagli semplici che restituiscono la sensazione di un’estate vissuta fuori tempo, tra silenzi, domande senza risposta e piccoli cambiamenti destinati a modificare un rapporto.

Pubblicando ufficialmente la canzone proprio il 31 luglio, quindici anni dopo la sua prima uscita, Mecna trasforma inoltre la data in un elemento narrativo e simbolico, chiudendo un cerchio iniziato nel 2011.

Perché si parla della “saga del 31”

Con la pubblicazione ufficiale di 31/07, Mecna rende finalmente disponibile su tutte le piattaforme il primo capitolo della saga del 31, la trilogia nata nel 2011 e diventata negli anni uno dei lavori più amati dai suoi fan. Un percorso iniziato proprio con questo brano, che torna oggi nella versione risuonata al pianoforte da Pierfrancesco Pasini e reinterpretata dall’artista, riportando al centro anche quella che molti ascoltatori hanno ribattezzato la Leggenda del 31.

Testo di 31/07 di Mecna

Vorrei piovesse per sempre

Per chi il rumore della pioggia non lo sente

Abbracciato dalle stelle col sole in tele

Bollino nero sulle strade per le ferie, per la serie

Bagagli enormi e auto piene, bye bye

Dicono: “Tutto esaurito”

Dicono “Estate ed infradito”, e che sono sparito

È la leggenda del 31, tipo fine, fuochi d’artificio

E sto pensando al mare dall’ufficio

Scrivo in Helvetica nei miei pensieri

Scrivo pochissimo e di ieri, dimmi dov’eri

Ora che quasi mi piacevi

Sto traslocando da due mesi

E sto benissimo, se chiedi

Ombrelloni aperti

Ombrelli chiusi, pavimenti

Granite gelate gelano i denti

Telefonate chilometriche con chi non senti

Di solito, telefoni non suonano e restano spenti

Poi è presto, e il cielo forse è terso

Mangio lento una banale pasta al pesto

Avevo detto: “Mai”, e invece è adesso

Rileggo, ma poi mi rigiro e mi riaddormento

Solite cose, solite facce, le complicanze

Disegnate a mano dalle distanze

Solitamente sono io, oggi sembro gigante

Solitamente tu sembri distante

E quando parti?

Poi dove vai e quando torni, quanto manchi?

Quand’è che torni di preciso?

Quanti giorni, che hai deciso?

Dove dormi, quanto manchi?

Quanto manchi?

Testo di 31/07 di Mecna. I diritti del testo appartengono ai rispettivi aventi diritto. Il brano viene riportato a scopo di informazione, analisi e discussione nel rispetto della normativa vigente.

Crediti del brano ▸ Titolo · 31/07

· 31/07 ▸ Artista · Mecna

· Mecna ▸ Data di uscita · 31 luglio 2026

Foto: Simone Biavati