di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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Pagelle Nuovi Singoli 31 luglio: Rares (7½), Sethu (6½), G. Mineiro (3)

Nelle pagelle della New Music Friday sette bocciati su tredici brani.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Rares, Sethu, G. Mineiro, I Desideri e Lello Analfino nella copertina delle pagelle ai nuovi singoli del 31 luglio 2026
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 31 luglio 2026, a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite italiane. Nella settimana del 31 luglio 2026, l’ultima prima della pausa estiva, troviamo nuovi brani di Rares, Sethu, Lello Analfino, Niji, G. Mineiro, I Desideri e molti altri ancora, soprattutto emergenti e indipendenti.

Queste sono le pagelle della New Music Friday dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana. All’interno delle categorie ogni brano viene valutato in stelle e con un voto numerico, così da rendere più chiaro il livello di consiglio o bocciatura.

Come sempre si tratta di opinioni personali. Il consiglio è quello di ascoltare i singoli e farci sapere la vostra. Qui sotto trovate l’elenco completo delle nuove uscite della settimana.
Cliccate in basso su continua per leggere le pagelle dei nuovi singoli del 31 luglio 2026.

Continua

All Music Italia

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