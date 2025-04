Un mese dopo la finale di Ora o mai più: chi è davvero ripartito e come vanno gli inediti?

Cosa è successo e come stanno andando gli inediti dei cantanti di Ora o mai più ad un mese dal gran finale?

È passato poco più di un mese dalla finale della terza edizione di Ora o mai più, il programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni che si propone di dare una seconda occasione ad artisti che, dopo il successo, hanno vissuto un periodo di difficoltà artistica o discografica.

ORA O MAI PIÙ: UNA VERA NUOVA OCCASIONE per i cantanti?

Ma cosa è successo dopo la chiusura del programma? Gli inediti lanciati in finale hanno avuto seguito? E il programma sta davvero offrendo una seconda chance a chi vi ha partecipato?

Va detto fin da subito: anche per ragioni anagrafiche legate ai protagonisti in gara, gli ascolti su Spotify non possono rappresentare il solo metro di giudizio. È solo uno degli indicatori, ma non l’unico né il più rilevante in questo contesto.

Tutti i concorrenti hanno goduto di ampia esposizione mediatica: oltre alle otto prime serate del programma, non sono mancate le ospitate nei vari programmi della rete, in particolare a La volta buona con Caterina Balivo.

Una delle conseguenze più immediate per molti sarà sicuramente il ritorno sui palchi durante l’estate. Anonimo Italiano, ad esempio, ha annunciato proprio durante il programma di aver firmato un nuovo contratto per un tour. E per artisti con repertorio e pubblico già consolidato, tornare dal vivo può rappresentare un nuovo inizio concreto, almeno economicamente parlando.

ora o mai più un contest senza premio

Resta il nodo discografico. Per quanto lo show sia pensato come una “seconda occasione”, i precedenti vincitori Lisa e Paolo Vallesi non hanno avuto un ritorno discografico significativo. E questo è forse il punto dolente del format.

Basti pensare che The Voice Senior offre come premio un contratto con una major. Ora o mai più? Una targa. Neanche particolarmente bella, se vogliamo essere sinceri.

È lecito pensare che un artista, se ancora motivato, voglia tornare prima di tutto a pubblicare musica propria. Lo ha dichiarato più volte anche Pierdavide Carone, vincitore di questa edizione, recentemente apparso sul palco del San Marino Song Contest.

GLI INEDITI DOPO IL PROGRAMMA: ECCO I NUMERI

Ma veniamo ai dati. Ad oggi, non tutti i concorrenti hanno pubblicato gli inediti: Antonella Bucci, Matteo Amantia e lo stesso Anonimo Italiano non li hanno ancora resi disponibili in digitale.

Questi, invece, i dati Spotify aggiornati per gli artisti che hanno pubblicato i singoli usciti dalla finale:

Valerio Scanu – Solo per una parola: 358.577 ascolti

– Solo per una parola: 358.577 ascolti Loredana Errore – In un abbraccio: 95.661 ascolti

– In un abbraccio: 95.661 ascolti Pierdavide Carone – Non ce l’ho conte: 63.119 ascolti

– Non ce l’ho conte: 63.119 ascolti Carlotta – Il bacio: 11.738 ascolti

– Il bacio: 11.738 ascolti Pago – Fa che non sia per sempre: 8.612 ascolti

Se a vincere per streaming è Scanu, per ascoltatori mensili Spotify il primato va a Carone:

Pierdavide Carone : 72.289 ascoltatori mensili

: 72.289 ascoltatori mensili Valerio Scanu : 34.601

: 34.601 Loredana Errore : 24.588

: 24.588 Pago : 10.775

: 10.775 Carlotta: 9.436

Insomma, il programma ha portato benefici in termini di visibilità agli artisti in gara ma nessuna spinta discografica. Tutto resta nuovamente nelle mani del percorso che sapranno compiere gli artisti e se, in primis il vincitore Pierdavide Carone, riuscirà a presentare un brano convincente a Carlo Conti per il Festival di Sanremo (sempre che si svolga in Rai, vedi qui).