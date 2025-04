La Rai non molla Sanremo: pronto un nuovo ricorso. E in caso di sconfitta? C’è già un piano B

Festival di Sanremo 2026 (e non solo): la partita per l’assegnazione della kermesse è tutt’altro che chiusa.

Dopo la sentenza del Tar Liguria che ha dato ragione a chi chiedeva una gara pubblica per la gestione del Festival, il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla Rai, aprendo di fatto le porte a una possibile rivoluzione. E ora, mentre il Comune prepara l’avviso pubblico, la Rai rilancia con un nuovo ricorso.

festival di sanremo: Il Tar, la sentenza e l’inizio dello scontro

Tutto parte dalla sentenza del Tar Liguria dello scorso dicembre, che ha dichiarato illegittimo il rinnovo diretto dell’accordo tra Comune di Sanremo e Rai per la gestione del Festival. Da quel momento, il Comune ha avviato un’accelerazione per organizzare una gara pubblica, come previsto dalla normativa sugli appalti pubblici.

Il 4 marzo 2025 la giunta guidata dal sindaco Alessandro Mager ha approvato una delibera che stabilisce i parametri dell’assegnazione: base d’asta fissata a 6,5 milioni di euro (contro i 5 milioni dell’ultimo contratto), 1% dei ricavi al Comune e almeno tre edizioni consecutive, rinnovabili fino a cinque anni.

Il ricorso della Rai e il primo stop del Consiglio di Stato

La Rai ha immediatamente reagito, impugnando la decisione del Tar e chiedendo la sospensione cautelare dell’intero procedimento. Ma il Consiglio di Stato, con ordinanza depositata a fine marzo, ha respinto la richiesta: secondo i giudici non sussistono motivi d’urgenza tali da bloccare l’iter.

Inoltre, viene evidenziato come la Rai, più che contestare la sentenza in sé, si sia concentrata sulle modalità con cui il Comune ha deciso di procedere, ovvero senza un coinvolgimento diretto della tv pubblica nella fase preliminare.

Il nuovo ricorso della Rai: in gioco sanremo 2026 e 65 milioni di pubblicità

Dopo lo stop al Consiglio di Stato, la Rai ha depositato un nuovo ricorso al Tar Liguria. L’obiettivo questa volta è quello di annullare la delibera comunale del 4 marzo che ha dato avvio ufficiale alla gara per l’assegnazione del Festival per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con eventuale proroga fino al 2030.

Il nuovo ricorso non contiene richiesta di sospensiva, ma è un tentativo strategico per tenere aperta la partita e difendere una manifestazione che, per la Rai, vale circa 65 milioni di euro in pubblicità e garantisce ogni anno un impatto mediatico senza precedenti.

Il futuro del Festival di Sanremo è in bilico: il Comune avvia la gara pubblica, la Rai rilancia con un nuovo ricorso. Tutto si deciderà il 22 maggio.

sanremo 2026 e rai: Prossime tappe e scenari possibili

L’udienza definitiva davanti al Consiglio di Stato è fissata per il 22 maggio 2025. Solo allora verrà esaminato nel merito il ricorso della Rai contro la sentenza del Tar. Fino a quella data, il Comune può proseguire nell’iter, con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse attesa a breve.

Non è escluso che soggetti alternativi possano presentare un’offerta per gestire la kermesse. Per la prima volta dopo decenni, l’egemonia Rai sul Festival di Sanremo potrebbe non essere più scontata.

L’ente di Viale Mazzini, però, non intende cedere il passo. Resta da capire se, parallelamente, stia davvero lavorando a un piano alternativo: un “nuovo festival” da svolgersi in altra città (Torino, Napoli o Roma?) che potrebbe rappresentare una contromossa clamorosa in caso di sconfitta definitiva nella battaglia giuridica.