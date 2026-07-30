22simba pubblica il singolo 2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ, disponibile sulle piattaforme digitali dal 31 luglio 2026 per Island Records/Universal Music Italy. Con questo nuovo brano, l’artista prosegue il percorso narrativo di MIRIA, il progetto discografico in arrivo nel 2026 e strutturato in tre atti.

Dopo Arricchiti, primo tassello dell’album, 22simba torna con un nuovo capitolo che approfondisce il tema della crescita personale e della ricerca di un equilibrio tra aspettative, fragilità e consapevolezza. Il singolo accompagna inoltre l’apertura del pre-order di Atto 2: Miria, disponibile nei formati LP e CD autografati con artwork esclusivo.

22simba, “2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ”: il significato del brano

In 2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ, 22simba porta avanti il racconto iniziato con Arricchiti, spostando l’attenzione dalle conquiste materiali alle conseguenze emotive del proprio percorso. Il brano affronta il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la difficoltà di trovare un equilibrio mentre la carriera continua a crescere.

Al centro della narrazione torna il tema della vulnerabilità, presentata non come un limite ma come un elemento necessario per costruire un’identità più autentica. Un approccio che anticipa il concept di Atto 2: Miria, capitolo ispirato alla nonna dell’artista e dedicato al significato della felicità nelle piccole cose, in contrasto con una generazione che spesso fatica a sentirsi davvero soddisfatta.

Non emergono riferimenti diretti a diss o dinamiche particolari della scena urban. Il focus resta interamente sul percorso personale dell’artista e sull’evoluzione del concept che accompagnerà l’uscita dell’album MIRIA.

Il progetto rappresenta un passaggio nella crescita artistica di 22simba, reduce dal successo di La Cura, EP certificato disco d’oro pubblicato nell’ottobre 2025 e successivamente ampliato con il repack La Cura, in nome di Miria. Tra i brani più rappresentativi figura Fanculo con Marracash.

L’annuncio di MIRIA è arrivato lo scorso 10 maggio durante il concerto sold out al Fabrique di Milano, dove 22simba ha svelato i primi dettagli del nuovo progetto. In autunno l’artista tornerà inoltre dal vivo con il Miria Tour, che toccherà i principali club italiani:

15 novembre 2026 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

16 novembre 2026 – MILANO, Fabrique // SOLD OUT

17 novembre 2026 – MILANO, Fabrique

18 novembre 2026 – FIRENZE, Teatro Cartiere Carrara

20 novembre 2026 – PADOVA, Teatro Geox

22 novembre 2026 – ROMA, Atlantico

29 novembre 2026 – TORINO, Teatro della Concordia

Il testo di “2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ”

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 31 luglio 2026, giorno di uscita del singolo.

Il nuovo singolo si presenta come un ulteriore tassello del racconto costruito da 22simba attorno a MIRIA, un progetto che mette al centro introspezione, crescita personale e ricerca di una felicità meno legata ai risultati materiali e più alla dimensione umana.

Crediti del brano ▸ Titolo · 2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ

· 2 PASSI DAL CIELO NON UNO IN PIÙ ▸ Artista · 22simba

· 22simba ▸ Etichetta · Island Records

· Island Records ▸ Distribuzione · Universal Music Italy

· Universal Music Italy ▸ Data di uscita · 31 luglio 2026

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