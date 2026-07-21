MIRIA è il nuovo album di 22Simba, in uscita nel 2026. Il progetto è costruito come un percorso in tre atti e viene svelato progressivamente attraverso singoli e capitoli collegati tra loro.

Dopo Atto 1: Arricchiti, il rapper apre ora il secondo capitolo, Atto 2: Miria, disponibile in pre-order nei formati LP autografato numerato e CD autografato numerato, entrambi con un artwork esclusivo.

AGGIORNAMENTO 21 luglio 2026 Aperto il pre-order di Atto 2: Miria, secondo capitolo del nuovo album di 22Simba. Il progetto anticipa anche un nuovo singolo in uscita la prossima settimana.

22Simba, il nuovo album MIRIA

MIRIA è stato annunciato il 10 maggio 2026 al termine del concerto sold out di 22Simba al Fabrique di Milano.

Durante lo show erano stati anticipati i primi dettagli di un album diviso in tre atti, pensati come capitoli distinti dello stesso percorso. Il disco completo è atteso nel corso del 2026, ma al momento non è stata comunicata una data di uscita precisa.

Il titolo riprende il nome della nonna dell’artista, già citata nel precedente progetto La Cura, in nome di Miria.

MIRIA: i tre atti dell’album

Atto Stato Tema Atto 1: Arricchiti Pubblicato Il rapporto tra ricchezza materiale e realizzazione personale Atto 2: Miria Disponibile in pre-order Il valore della felicità e delle piccole cose Atto 3 Non ancora annunciato Informazioni non disponibili

Atto 2: Miria, il secondo capitolo

Atto 2: Miria prende il nome dalla nonna di 22Simba e ruota attorno al valore autentico della felicità.

Il capitolo si ispira alla capacità di Miria di apprezzare le piccole cose e mette questa visione a confronto con una generazione che fatica a sentirsi realmente soddisfatta.

Il pre-order è disponibile nei formati LP autografato numerato e CD autografato numerato. Entrambe le versioni fisiche presentano un artwork esclusivo dedicato al secondo atto.

Atto 1: Arricchiti e il singolo con Guè

Il primo capitolo dell’album prende il nome da Arricchiti, il singolo pubblicato il 12 giugno 2026 con Guè.

Il brano affronta il conflitto di chi ha inseguito il benessere economico e, dopo averlo raggiunto, si interroga sul significato di ciò che ha ottenuto.

Il lusso e i beni materiali diventano così il punto di partenza di una riflessione sul vuoto che può accompagnare il successo.

I singoli estratti da MIRIA

Data Singolo Artisti 12 giugno 2026 Arricchiti 22Simba feat. Guè

Un nuovo singolo collegato ad Atto 2: Miria è atteso nella settimana successiva all’apertura del pre-order. Titolo e data non sono ancora stati comunicati nel materiale disponibile.

La tracklist di MIRIA

La tracklist completa di MIRIA non è stata ancora annunciata.

Questa sezione verrà aggiornata con i titoli dei brani, i crediti e i collegamenti ai testi e alle analisi del significato non appena saranno disponibili.

Il percorso verso MIRIA

Il 3 ottobre 2025 22Simba ha pubblicato l’EP La Cura, successivamente certificato disco d’oro.

Tra i brani del progetto figura Fanculo con Marracash, anch’esso certificato disco d’oro. 22Simba lo ha portato dal vivo anche durante le tre date del Marra Palazzi25 all’Unipol Forum di Milano.

Il 23 gennaio 2026 è arrivato La Cura, in nome di Miria, repack che ha ampliato il progetto iniziale e anticipato il nome poi scelto per il nuovo album.

22Simba e il MIRIA TOUR

In autunno 22Simba porterà il nuovo progetto nei club e nei teatri italiani con il MIRIA TOUR.

Il calendario comprende tre concerti consecutivi al Fabrique di Milano, due dei quali già sold out, oltre alle date di Firenze, Padova, Roma e Torino.

Qui trovate tutte le date, i biglietti e gli aggiornamenti sul MIRIA TOUR di 22Simba.

Informazioni sull’album MIRIA

Scheda album ▸ Titolo · MIRIA

· MIRIA ▸ Artista · 22Simba

· 22Simba ▸ Uscita · 2026

· 2026 ▸ Struttura · Tre atti

· Tre atti ▸ Formati annunciati · LP autografato numerato e CD autografato numerato