10 Giugno 2026
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10 Giugno 2026

22Simba e Guè insieme in “Arricchiti”: il nuovo singolo che anticipa l’album “Miria”

In autunno il Miria Tour nei club e teatri italiani.

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22Simba e Guè, ritratto per il singolo Arricchiti
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22Simba ha annunciato Arricchiti, il nuovo singolo che vede la collaborazione di Guè, in uscita venerdì 12 giugno per Island Records / Universal Music Italy, in radio e su tutte le piattaforme. La traccia è il primo estratto dal nuovo album Miria, in arrivo nel 2026 e già disponibile in pre-order nei formati fisici autografati e numerati.

Un ritorno che mette insieme due generazioni del rap italiano e che apre il capitolo più ambizioso del percorso del giovane artista, reduce dal sold out al Fabrique di Milano e atteso in autunno con il Miria Tour.

“Arricchiti”, il significato del singolo con Guè

Arricchiti racconta il dualismo tra l’affermazione economica e il senso di vuoto che spesso la accompagna. Tra immagini legate al lusso, 22Simba e Guè mettono in discussione il confine tra ciò che conta davvero e ciò che è superfluo, facendo emergere le fragilità di chi raggiunge la ricchezza partendo da condizioni difficili. Il lusso diventa così il simbolo di un benessere che non coincide necessariamente con la realizzazione personale.

“Miria”, un album in tre atti

Il singolo dà il nome al primo dei tre atti che compongono Miria: “Atto 1: Arricchiti”, che racconta il conflitto di chi ha inseguito i beni materiali e, una volta ottenuti, si interroga sul loro reale significato. L’annuncio dell’album era arrivato lo scorso 10 maggio al termine dello show sold out al Fabrique di Milano, durante il quale erano stati anticipati i primi dettagli del progetto.

Il nuovo disco arriva dopo un percorso in rapida crescita. Il 3 ottobre 2025 era uscito La Cura, EP certificato disco d’oro, da cui spicca Fanculo con Marracash, anch’esso disco d’oro, portato sul palco del Marra Palazzi25 all’Unipol Forum di Milano. Il 23 gennaio 2026 è seguito La Cura, in nome di Miria, il repack che ha ampliato il progetto.

22Simba, le date del Miria Tour

In autunno 22Simba torna dal vivo con il Miria Tour, nei principali club e teatri italiani. Qui il nostro articolo sul tour.

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