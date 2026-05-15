22Simba torna nei club con il MIRIA TOUR, una serie di concerti in programma nell’autunno 2026 dopo i sold out registrati al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Le nuove date segnano un passaggio importante nella fase live del rapper, che nelle ultime settimane ha anche annunciato l’arrivo del nuovo album MIRIA. Il tour toccherà cinque città italiane tra novembre e fine mese.

L’annuncio arriva in un momento di crescita per 22Simba, sempre più riconoscibile dentro la nuova scena urban italiana anche per la costruzione visiva dei suoi live. I concerti di Milano e Roma hanno infatti anticipato l’immaginario legato a MIRIA, tra scenografie essenziali e una direzione estetica distante dall’impostazione più tradizionale dei club rap.

22Simba concerti 2026: date del tour

16 novembre 2026 – Fabrique – Milano

18 novembre 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze

20 novembre 2026 – Teatro Geox – Padova

22 novembre 2026 – Atlantico Live – Roma

29 novembre 2026 – Teatro della Concordia – Torino

Il nuovo tour di 22Simba

Il MIRIA TOUR nasce dopo due concerti evento che hanno consolidato la crescita live di 22Simba. A Milano e Roma il palco è stato trasformato in un grande prato erboso, elemento centrale anche nella narrazione visiva del nuovo progetto.

Durante la data del Fabrique, il rapper ha annunciato l’album MIRIA attraverso una proiezione olografica collegata alla scenografia del live. L’immagine di un albero che cresce dalle radici fino alla fioritura riprende uno dei simboli già associati al progetto e alla comunicazione dell’artista.

Il tour rappresenta quindi un’estensione diretta dell’universo costruito attorno al disco, non soltanto una nuova serie di concerti nei club.

Il percorso di 22Simba

Classe 2002, 22Simba è uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena urban italiana. Negli ultimi anni ha costruito un pubblico sempre più stabile grazie a una scrittura diretta e personale, spesso centrata su rabbia, fragilità e identità.

Nel suo percorso pesa anche il successo di Fanculo con Marracash, certificato disco d’oro, oltre alla crescita legata all’EP La Cura. Proprio attorno a quest’ultimo progetto erano già comparsi i primi riferimenti al nome “Miria”, poi diventato il centro del nuovo capitolo artistico.

La scaletta del tour MIRIA TOUR

La scaletta ufficiale del MIRIA TOUR non è stata ancora resa nota. Nei concerti previsti per il 2026 è però atteso spazio sia per i brani di La Cura sia per il nuovo materiale collegato all’album MIRIA.

Questa pagina verrà aggiornata appena saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti del MIRIA TOUR saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 15 maggio su Ticketone e sui circuiti autorizzati.

L’annuncio del tour

L’annuncio delle nuove date è arrivato subito dopo i due live sold out di Milano e Roma, utilizzati anche per introdurre il nuovo immaginario di MIRIA. Tra gli elementi più discussi dai fan c’è stata la scenografia naturale costruita al centro del palco, scelta insolita per un artista legato alla scena urban italiana.

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