15 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
Condividi su:
15 Maggio 2026

Dopo Milano e Roma sold out, 22Simba porta il progetto MIRIA dal vivo

Cinque concerti nei club italiani per accompagnare il nuovo progetto MIRIA dopo i live sold out di Milano e Roma.

Tour di Oriana Meo
22Simba annuncia le date del MIRIA TOUR 2026 nei club italiani dopo i sold out di Milano e Roma
Condividi su:

22Simba torna nei club con il MIRIA TOUR, una serie di concerti in programma nell’autunno 2026 dopo i sold out registrati al Fabrique di Milano e all’Atlantico di Roma. Le nuove date segnano un passaggio importante nella fase live del rapper, che nelle ultime settimane ha anche annunciato l’arrivo del nuovo album MIRIA. Il tour toccherà cinque città italiane tra novembre e fine mese.

L’annuncio arriva in un momento di crescita per 22Simba, sempre più riconoscibile dentro la nuova scena urban italiana anche per la costruzione visiva dei suoi live. I concerti di Milano e Roma hanno infatti anticipato l’immaginario legato a MIRIA, tra scenografie essenziali e una direzione estetica distante dall’impostazione più tradizionale dei club rap.

22Simba concerti 2026: date del tour

  • 16 novembre 2026 – Fabrique – Milano
  • 18 novembre 2026 – Teatro Cartiere Carrara – Firenze
  • 20 novembre 2026 – Teatro Geox – Padova
  • 22 novembre 2026 – Atlantico Live – Roma
  • 29 novembre 2026 – Teatro della Concordia – Torino

Il nuovo tour di 22Simba

Il MIRIA TOUR nasce dopo due concerti evento che hanno consolidato la crescita live di 22Simba. A Milano e Roma il palco è stato trasformato in un grande prato erboso, elemento centrale anche nella narrazione visiva del nuovo progetto.

Durante la data del Fabrique, il rapper ha annunciato l’album MIRIA attraverso una proiezione olografica collegata alla scenografia del live. L’immagine di un albero che cresce dalle radici fino alla fioritura riprende uno dei simboli già associati al progetto e alla comunicazione dell’artista.

Il tour rappresenta quindi un’estensione diretta dell’universo costruito attorno al disco, non soltanto una nuova serie di concerti nei club.

Il percorso di 22Simba

Classe 2002, 22Simba è uno dei nomi più riconoscibili della nuova scena urban italiana. Negli ultimi anni ha costruito un pubblico sempre più stabile grazie a una scrittura diretta e personale, spesso centrata su rabbia, fragilità e identità.

Nel suo percorso pesa anche il successo di Fanculo con Marracash, certificato disco d’oro, oltre alla crescita legata all’EP La Cura. Proprio attorno a quest’ultimo progetto erano già comparsi i primi riferimenti al nome “Miria”, poi diventato il centro del nuovo capitolo artistico.

La scaletta del tour MIRIA TOUR

La scaletta ufficiale del MIRIA TOUR non è stata ancora resa nota. Nei concerti previsti per il 2026 è però atteso spazio sia per i brani di La Cura sia per il nuovo materiale collegato all’album MIRIA.

Questa pagina verrà aggiornata appena saranno disponibili le prime setlist ufficiali del tour.

Biglietti e prevendite

I biglietti per i concerti del MIRIA TOUR saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di venerdì 15 maggio su Ticketone e sui circuiti autorizzati.

L’annuncio del tour

L’annuncio delle nuove date è arrivato subito dopo i due live sold out di Milano e Roma, utilizzati anche per introdurre il nuovo immaginario di MIRIA. Tra gli elementi più discussi dai fan c’è stata la scenografia naturale costruita al centro del palco, scelta insolita per un artista legato alla scena urban italiana.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questo link, senza variazioni di prezzo.

All Music Italia

Articoli più letti

BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 1

BLANCO live 2026: Innamorato entra nella scaletta del tour a Milano
I Pinguini Tattici Nucleari in foto promozionale del nuovo singolo Sorry Scusa Lo Siento, sei membri della band ritratti dall'alto su sfondo chiaro 2

Pinguini Tattici Nucleari, "Sorry Scusa Lo Siento" è il nuovo singolo dal 15 maggio: una favola gotica estiva
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 3

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
Il palco dell’Eurovision Song Contest 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna 4

Eurovision 2026, prima semifinale: qualificate ed eliminate. San Marino fuori dalla finale
Collage di foto di Pierdavide Carone e Martina Attili 5

Pierdavide Carone e Martina Attili si sposano: la proposta a sorpresa (video)
Sal Da Vinci, Satoshi, Linda Lampenius e Pete Parkkonen, Akylas sul palco della prima semifinale dell’Eurovision 2026 6

Eurovision 2026, pagelle prima semifinale: sugli scudi la Grecia (8.5), deludente la Georgia (4)
Tiziano Ferro con Lazza, Irama e Pinguini Tattici Nucleari protagonisti del Radio Date del 15 maggio 2026 7

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 20 del 2026
Eurovision 2026 Logo. Annunciata la scaletta 8

Eurovision 2026 quote bookmaker dopo le prove: Sal Da Vinci sale al 2° posto, la Grecia crolla
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Italia Live Il Concerto, il palco in Piazza Duomo a Milano con il Duomo sullo sfondo e il logo dell'evento 10

Radio Italia Live - Il Concerto a Milano: la scaletta dei cantanti in Piazza Duomo e come partecipare

Cerca su A.M.I.