3 Ottobre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
3 Ottobre 2025

22simba La Cura: il nuovo EP tra collaborazioni e vinili da collezione

Fuori dal 3 ottobre 2025 per Island Records/Universal Music

News di All Music Italia
Cover EP La Cura 22simba
Condividi su:

22simba pubblica il suo nuovo progetto discografico: La Cura.

Classe 2002 e originario della provincia di Varese, si avvicina giovanissimo al rap. Dopo i primi freestyle, nel 2021 pubblica i brani Ventidue e Per i Roiz. Nel 2022 esce Spoiler con Niky Savage, seguito da collaborazioni come Million Dollar feat. Big P, 20 Anni feat. Silent Bob e Regionale con Disme.

Il 31 maggio 2024 pubblica il primo progetto ufficiale, Isolamento di gruppo, dopo essere stato selezionato da Amazon Music per il programma Breakthrough. Seguono singoli come Crash Test, Roccia e Spoiler 2 con Niky Savage.

Nel 2025 esce V per Ventidue, suo primo album, anticipato dal brano Speranza. Durante l’estate pubblica Fammi Un Sorriso, seguito da 4 Zeri e La Cura, fino all’annuncio dell’omonimo EP, disponibile dal 3 ottobre 2025.

Disponibile da venerdì 3 ottobre per Island Records/Universal Music Italia su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in diverse edizioni. Tra queste tra due versioni da collezione autografate e numerate in tiratura limitata, “Speranza” su vinile verde trasparente e “Passione” su vinile rosa trasparente, oltre alla versione su vinile nero standard e a una speciale edizione nera autografata e numerata.

La Cura, il nuovo ep di 22simba

Anticipato dai singoli Fammi un Sorriso, 4 Zeri e dalla title track La Cura, l’EP rappresenta il punto più diretto del percorso di 22simba. Un lavoro che arriva tre anni dopo il primo progetto ufficiale Isolamento di gruppo e che conferma la sua capacità di trasformare fragilità e vissuto personale in canzoni capaci di parlare a una generazione intera.

La Cura contiene 9 tracce e segna anche un incontro importante: quello con Marracash, ospite nel brano Fanculo disponibile in digitale. Tra le collaborazioni anche Silent Bob in 4 Zeri. Un progetto che intreccia introspezione, energia e sperimentazione sonora, senza perdere l’identità urban che ha reso 22simba una voce nuova e riconoscibile della scena rap italiana.

La veste grafica del disco è curata da Nina Zejjari, che ha illustrato le immagini presenti nelle diverse edizioni fisiche. Ogni formato può essere arricchito da un fumetto inedito, pensato come racconto parallelo al disco. In questo universo visivo trovano spazio simboli ricorrenti: il gatto come metafora della speranza, la figura femminile come incarnazione dell’amore e una nube di fumo come rappresentazione del cruccio interiore.

Tracklist e copertina de La Cura

22simba La Cura nuovo EP

  1. La Cura
  2. Il Primo
  3. Fammi Un Sorriso
  4. Fanculo feat. Marracash
  5. Cornici
  6. 4 Zeri feat. Silent Bob
  7. Ti Dirò
  8. 5 Zeri
  9. Non Moriremo Qui

 

All Music Italia

Articoli più letti

Emma Brutta storia testo significato 1

"Brutta storia", il ritorno di Emma: un nuovo capitolo co-firmato con Olly, Paolo Antonacci e Juli
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 3 ottobre 2025 – Radio Date nuovi singoli in uscita 3

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 ottobre 2025
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luk3 presenta il nuovo singolo L’ultimo ballo 5

"L’ultimo ballo" è il primo tassello del nuovo capitolo discografico di Luk3 dopo Amici
X Factor 2025 Bootcamp prima puntata, i voti e le pagelle dei concorrenti con commenti e giudizi 6

X Factor 2025 Bootcamp: la voce di Delia Buglisi s'impone nella prima puntata, ma il resto convince a metà
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 7

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Fabrizio Moro Non ho paura di niente, testo e significato del nuovo singolo 8

Fabrizio Moro racconta il coraggio in “Non ho paura di niente”, singolo che anticipa l'album omonimo
X Factor 2025 Audizioni, il caso Velia e le novità dei Bootcamp 9

X Factor 2025: il meglio delle Audizioni, il nuovo meccanismo dei Bootcamp e il caso Velia
Amici 25 anticipazioni puntata 5 ottobre con Gaia, Sarah Toscano e Mida 10

Amici 25, spoiler seconda puntata di domenica 5 ottobre 2025: cinque allievi in sfida

Cerca su A.M.I.