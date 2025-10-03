22simba La Cura: il nuovo EP tra collaborazioni e vinili da collezione

22simba pubblica il suo nuovo progetto discografico: La Cura.

Classe 2002 e originario della provincia di Varese, si avvicina giovanissimo al rap. Dopo i primi freestyle, nel 2021 pubblica i brani Ventidue e Per i Roiz. Nel 2022 esce Spoiler con Niky Savage, seguito da collaborazioni come Million Dollar feat. Big P, 20 Anni feat. Silent Bob e Regionale con Disme.

Il 31 maggio 2024 pubblica il primo progetto ufficiale, Isolamento di gruppo, dopo essere stato selezionato da Amazon Music per il programma Breakthrough. Seguono singoli come Crash Test, Roccia e Spoiler 2 con Niky Savage.

Nel 2025 esce V per Ventidue, suo primo album, anticipato dal brano Speranza. Durante l’estate pubblica Fammi Un Sorriso, seguito da 4 Zeri e La Cura, fino all’annuncio dell’omonimo EP, disponibile dal 3 ottobre 2025.

Disponibile da venerdì 3 ottobre per Island Records/Universal Music Italia su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico in diverse edizioni. Tra queste tra due versioni da collezione autografate e numerate in tiratura limitata, “Speranza” su vinile verde trasparente e “Passione” su vinile rosa trasparente, oltre alla versione su vinile nero standard e a una speciale edizione nera autografata e numerata.

La Cura, il nuovo ep di 22simba

Anticipato dai singoli Fammi un Sorriso, 4 Zeri e dalla title track La Cura, l’EP rappresenta il punto più diretto del percorso di 22simba. Un lavoro che arriva tre anni dopo il primo progetto ufficiale Isolamento di gruppo e che conferma la sua capacità di trasformare fragilità e vissuto personale in canzoni capaci di parlare a una generazione intera.

La Cura contiene 9 tracce e segna anche un incontro importante: quello con Marracash, ospite nel brano Fanculo disponibile in digitale. Tra le collaborazioni anche Silent Bob in 4 Zeri. Un progetto che intreccia introspezione, energia e sperimentazione sonora, senza perdere l’identità urban che ha reso 22simba una voce nuova e riconoscibile della scena rap italiana.

La veste grafica del disco è curata da Nina Zejjari, che ha illustrato le immagini presenti nelle diverse edizioni fisiche. Ogni formato può essere arricchito da un fumetto inedito, pensato come racconto parallelo al disco. In questo universo visivo trovano spazio simboli ricorrenti: il gatto come metafora della speranza, la figura femminile come incarnazione dell’amore e una nube di fumo come rappresentazione del cruccio interiore.

Tracklist e copertina de La Cura