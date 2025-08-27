27 Agosto 2025
“4 Zeri” è il nuovo singolo di 22simba con Silent Bob: il racconto di un amore che sopravvive nel caos

Secondo singolo per il rapper dopo il passaggio da Warner ad Island Records/Universal

22simba annuncia il nuovo singolo “4 Zeri” in collaborazione con Silent Bob
22simba significato del testo di 4 Zeri il nuovo singolo del rapper lombardo, in uscita venerdì 29 agosto per Island Records / Universal Music Italia, in collaborazione con Silent Bob.

Classe 2002, 22simba è un rapper originario della provincia di Varese che, dopo gli esordi con i freestyle, ha pubblicato nel 2021 i suoi primi singoli, Ventidue e Per i Roiz, e l’EP Falene.

Nel 2023, dopo essere passata dalla distribuzione di Universal ad ADA/Warner, lancia Spoiler che raggiunge quasi 10 milioni di stream sul solo Spotify. Da lì il passaggio a Warner Music con cui pubblica diversi singoli, l’album ISOLAMENTO DI GRUPPO (2024) e V per Ventidue (2025).

Ad agosto 2025 firma un nuovo contratto con Island Records/Universal Music e pubblica il singolo Fammi un sorriso a cui segue ora 4 zeri.

22simba 4 Zeri: il significato del nuovo singolo

Con 4 Zeri, 22simba torna a raccontare senza filtri la sua visione delle relazioni, alternando immagini crude a momenti di introspezione. Il brano mette al centro una coppia fragile ma unica, che trova stabilità proprio nel caos. Un mix di emozioni, ritornelli incisivi e barre taglienti, con l’identità sonora del rapper ben definita e riconoscibile.

La presenza di Silent Bob aggiunge intensità e profondità, confermando l’affinità artistica tra i due. Il brano oscilla tra rabbia e tenerezza, e diventa specchio di una generazione che cerca il proprio equilibrio tra cicatrici e consapevolezza.

Copertina del singolo “4 Zeri” di 22simba feat. Silent Bob

22simba 4 Zeri: testo della canzone

Testo disponibile dal 29 agosto

