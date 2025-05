22simba non ha intenzione di fermarsi: in arrivo l’album di debutto “V per Ventidue”

A un anno di distanza dal suo EP d’esordio Isolamento di gruppo con cui si è fatto conoscere nella scena urban italiana e con il quale è diventato uno dei tre artisti del programma Breakthrough 2024 di Amazon Music, 22simba annuncia il suo primo album V per Ventidue (Warner Music Italy), fuori ovunque venerdì 9 maggio.

L’artista classe 2002 di Saronno ha annunciato il suo album di debutto con un trailer d’impatto pubblicato sui suoi profili social.

In V per Ventidue, 22simba riparte con l’ambizione di non fermarsi, proseguendo sulla scia dell’EP del 2024 con il quale è riuscito a portare sulla scena italiana un punto di vista inedito sulla propria generazione, immersa in un contesto come quello della provincia.

Inoltre, 22simba esplora più sfere della propria quotidianità, dalle riflessioni sul futuro ai sentimenti, fra la ricerca di ciò che manca e il racconto di ciò che c’è. Il tutto avviene attraverso delle rime che riflettono le difficoltà che arrivano da questi ambienti di provincia ma che esprimono tutta la volontà di continuare a combattere.

Numerosi singoli e collaborazioni importanti hanno anticipato il progetto in arrivo: Roccia, Spoiler 2 con Niky Savage e Speranza in collaborazione con Diss Gacha, brano che sarà incluso in V per Ventidue. Inoltre, venerdì 2 maggio è in arrivo una collaborazione con Promessa e Flaco G nel singolo Old Fashion.