22simba torna con “Roccia” e la frase mantra: “Noi ce la faremo”

22simba testo e significato del nuovo singolo, Roccia, con cui il rapper apre il 2025.

Si tratta di un messaggio motivazionale: “Ripetilo: noi ce la faremo”. Con queste parole, 22simba inaugura il suo nuovo anno musicale a partire da venerdì 31 gennaio sotto etichetta Warner Music Italy.

22simba, classe 2002, è un rapper originario della provincia di Varese. Si avvicina giovanissimo al rap, distinguendosi subito per il messaggio di speranza presente nei suoi testi. Dopo i primi freestyle, debutta ufficialmente nel 2021 con brani come Ventidue e Per i Roiz, guadagnando rapidamente attenzione.

Nel 2022 arriva la svolta con il singolo Spoiler insieme a Niky Savage, che totalizza oltre 8 milioni di ascolti su Spotify. Negli anni successivi pubblica diversi brani e collabora con artisti come Big P, Silent Bob e Disme.

Il 31 maggio 2024 è usxcito il suo primo progetto ufficiale, Isolamento di gruppo, seguito dal singolo Crash Test, dove esplora temi legati ai sentimenti e alla crescita personale. Lo scorso anno 22simba è stato selezionato da Amazon Music tra i tre artisti del programma Breakthrough 2024.

22simba roccia, significato del brano

Roccia, prodotta da NKO e LTC, è molto più di una canzone: è un vero e proprio mantra per chi sogna la rivalsa. Il brano unisce la forza delle strofe dense di significato a un ritornello dal mood gospel, capace di spronare chiunque a impegnarsi per superare le difficoltà della vita.

Si tratta di un invito a diventare indistruttibili, proprio come una roccia.

L’artista si ispira alla sua esperienza personale e al suo legame con Saronno, la città in cui è cresciuto, rappresentando la lotta della provincia per emergere e realizzare i propri sogni. Durante il weekend scorso, 22simba ha radunato i suoi fan proprio a Saronno, dove ha anticipato l’uscita del brano, svelandone alcuni dettagli.

testo del brano

