22SIMBA, “Tonight” feat Icy Subzero completa la tracklist di “Isolamento di Gruppo”

In uscita venerdì 14 giugno per Warner Music Italy, “Tonight” è il nuovo singolo di 22SIMBA, in collaborazione con Icy Subzero, e si aggiunge alla tracklist del suo primo EP, “Isolamento di Gruppo“, all’interno del quale troviamo altri tre feat: quello con Néza in “Io e te“, quello con Disme in “Regionale” e quello con Silent Bob in “20 Anni“.

Prodotto da Mr. Monkey, “Tonight” feat Icy Subzero completa dunque il viaggio di 22SIMBA e vede i due artisti avventurarsi su territori sonori inesplorati per entrambi, dando prova di una capacità di scrittura non indifferente e aggiungendo all’equazione una componente melodica davvero interessante.

22SIMBA, “ISOLAMENTO DI GRUPPO”: LA TRACKLIST E I FEAT

“Isolamento di Gruppo” – un’affermazione di Massimo Pericolo che 22SIMBA ha voluto citare, scegliendola come titolo dell’EP – porta avanti una narrazione di temi comuni, raccontati da un punto di vista particolare, quello di chi vive a Saronno, provincia dalla quale proviene il rapper e attorno alla quale ruotano sia la sua personalità che la sua scrittura.

DI fatto, è proprio tra queste strade che 22SIMBA fotografa, con le sue rime pungenti, l’aridità sociale che spinge tanti giovani come lui a rapportarsi col proprio gruppo di amici in un modo molto più “familiare“: “Da dove vengo io, per scappare dalla noia, ti crei una famiglia di soli fratelli” – si ascolta nel trailer -, un gruppo che colma le mancanze, rendendo i ragazzi malfidenti nei confronti di chi non appartiene alla compagnia.

Di seguito riportiamola tracklist di “Isolamento di Gruppo“: