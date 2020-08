Thomas live

Nonostante l’estate non abbia riservato così tante soddisfazioni dal punto di vista musicale, Thomas ha deciso di salutare la stagione con un imperdibile concerto. Nelle scorse settimane il cantautore è stato impegnato in Trentino a Canazei a My Idol Camp, un incontro con i fans al quale ha preso parte anche Federica Carta.

Per Thomas è un momento di riflessione. L’album Imperfetto (ne abbiamo parlato Qui) non ha decollato e non ha raggiunto i risultati dei precedenti, ma l’artista ha tutta l’intenzione di rilanciare.

Nei giorni scorsi il giovane artista visto ad Amici tra il 2016 e il 2017 ha pubblicato un post in cui ha ricordato il disco d’oro ottenuto con l’Ep d’esordio Oggi Più Che Mai.

“Esattamente 3 anni fa il mio Ep d’esordio OGGI PIÙ CHE MAI è stato certificato DISCO D’ORO in meno di 10 giorni. Sono cambiate molte cose da allora, eppure questa canzone mi veste ancora alla perfezione, ogni volta che la canto rivivo il momento in cui l’ho scritta Non è sempre facile rispettare gli schemi della vita, accettare i compromessi che ti presenta, affrontare il dolore e la malinconia, l’amara consapevolezza…

ma nonostante tutto continuo a credere fortemente nella musica, quella bella, fatta con l’anima, intrisa di passione, quella che ti fa ballare, quella che fa sognare oltre la propria immaginazione, e che alla fine vince su tutto. Ho ancora un paio di bocconi amari da mandare giù, ma so che presto tornerò, con le mie canzoni, con tutta l’anima e il cuore che serve, con la mia voglia matta di sorprendervi e il desiderio focoso di lasciarvi a bocca aperta. Nel frattempo, sto preparando per voi qualcosa di molto fresco… pazientate ancora un po’. Vi voglio bene”

THOMAS LIVE

Thomas tornerà dal vivo con un concerto che si terrà sabato 5 Settembre alle ore 21,30 presso lo Stadio Comunale di Vigonovo (Venezia).

Sarà un grande show con musica live e ballerini, con le coreografie di Etienne Jean Marie.

Sarà l’occasione anche per ascoltare qualche brano inedito o un’anticipazione della produzione musicale futura?