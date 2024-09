Thomas, in attesa di vederlo sul palco di Tale e Quale Show arriva il singolo “Guarda Come Si Fa”

Thomas, Guarda Come Si Fa: significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutti i digital store a partire da venerdì 20 settembre, Guarda Come Si Fa (Dischi Dei Sognatori / Quercus Production S.R.L. / Ada Music Italy) è il nuovo singolo di Thomas e anticipa il suo nuovo progetto discografico, in uscita prossimamente, nel quale il giovane cantautore rivela e approfondisce i due tratti caratteriali che meglio lo rappresentano.

“Guarda Come Si Fa rappresenta il primo lato, il lato A del mio nuovo progetto musicale, che sarà anticipato da due singoli, che rappresentano due veri e propri capitoli, due canzoni opposte in un ’45 giri digitale'”.

L’attesa, però, non è solo per l’uscita di questi due singoli e dell’intero album, ma anche per la partecipazione di Thomas al programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, che andrà in onda a partire da domani, venerdì 20 settembre, in prima serata su Rai 1.

“Sono felice, grato e pieno di energia. Voglio vivere questa opportunità con grande curiosità e rispetto. Per me sarà un privilegio esplorare e cimentarmi in artisti diversi da me e rendere omaggio alla loro musica con belle esibizioni”.

Thomas, Guarda Come Si Fa: significato del brano

Guarda Come Si Fa rappresenta l’animo emotivo e profondo del cantautore ed è un brano intimo, che parla di due sconosciuti che – quando si incontrano – imparano a farsi del bene l’un l’altro: la cosa più semplice e bella del mondo!

Guarda Come Si Fa: testo del brano

Le strade che corrono

Come noi su per le scale

Nella testa c’è un traffico

E non ho voglia di guidare

Volevi uscire da solo

Volevi solo stare bene

Siamo caduti in quell’angolo del mio monolocale

Mai, in questo posto non si dorme mai

Mi sembra sempre inverno

Mai, stanotte non lasciarmi andare mai

Sei la mio disco inferno

(one, two, three)

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Dimmi come si fa, guarda come si fa

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Guarda come si fa

Le storie si incastrano

Come noi su quelle scale

Nella notte c’è un battito

Un battito animale

Mai, stanotte non lasciarmi andare mai

Sei la mio disco inferno

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Dimmi come si fa, guarda come si fa

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Guarda come si fa

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Guarda come si fa

Ora che sei parte dei miei guai

E il tuo nome è una playlist di Spotify

Se domani non ti chiamo più

Facciamo che mi chiami tu

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Dimmi come si fa, guarda come si fa

Ci facciamo bene insieme, ti va?

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

Ma, anche quando stiamo male ti va

Guarda come si fa

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

E guarda come si fa, guarda come si fa

Dimmi come si fa, dimmi come si fa

E guarda come si fa, guarda come si fa