Con una Live Session Thomas omaggia uno dei brani pop più intensi degli ultimi anni, “Lonely” (VIDEO)

Mentre quasi tutti gli artisti italiani sono intenti a lanciare i loro possibili tormentoni per l’estate 2023 il giovane Thomas fa una scelta controcorrente e inizia a pubblicare alcune Session live sulla sua pagina Instagram e il primo brano scelto è Lonely di Justin Bieber.

Il cantautore, dopo aver pubblicato a gennaio scorso il singolo 23:23 ha partecipato a Una voce di San Marino. In occasione del lancio del brano abbiamo realizzato con lui una video intervista per farci raccontare la sua lunga, nonostante la giovane età, e intensa carriera artistica.

Potete recuperarla qui e vi assicuriamo che ne vale la pena perché, al di là delle luci del talent show che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, Amici, il nostro sito ha sempre seguito i passi della carriera del cantautore in quanto Thomas ha una personalità, umana e artistica sfaccettata, ed è tra i più talentuosi artisti della sua generazione capace di unire canto e ballo sul palco come le popstar internazionali.

Thomas Lonely live session

Come dicevamo in apertura Thomas ha deciso di pubblicare sulle sue pagine social una serie di cover per mostrare attraverso di esse alcuni suoi lati inediti, lati che troveranno spazio nel prossimo disco del cantante.

Abbiamo chiesto proprio a lui di raccontarci come è nata la scelta di pubblicare delle live session in studio:

“In queste live session io ed il mio team abbiamo realizzato alcuni contenuti unplugged, scegliendo delle cover che rispecchiassero il mio nuovo progetto musicale e soprattutto le influenze autorali.”

Il primo brano scelto dal cantautore, come detto in apertura, è Lonely, una delle canzoni più intense del repertorio della popstar internazionale Justin Bieber. Thomas ci racconta perché ha voluto iniziare proprio con questo brano, una canzone che ha influenzato anche il modo di approcciarsi alla scrittura dei suoi inediti…

“Ho voluto iniziare con Lonely, canzone che sin dal primo ascolto ha dato voce a tanti miei bui, e che ha segnato una presa di coscienza importante nel mio approccio alla scrittura. Con questa canzone Justin ha aperto al pubblico le porte più sensibili, introspettive e fragili di sé, scavando in profondità come non aveva mai fatto nella sua carriera. Il suo coraggio e la sua sincerità mi hanno ispirato a fare lo stesso in studio con le mie canzoni, motivo per cui ho deciso di rendere omaggio a questo brano e a questo grande artista raccontando la mia storia nelle sue parole. Per quanto una persona possa essere apparentemente forte, carismatica, ambiziosa, determinata e di successo, arrivano momenti in cui bisogna fare i conti con i propri demoni, le proprie insicurezze e paure… ed è li che tutto il resto svanisce e ci si rende conto di essere realmente SOLI.“

Qui a seguire trovare l’interpretazione di Lonely fatta da Thomas. Le riprese sono state curate da Andrea Lucchin.