Videointervista a Thomas. La metamorfosi da 16enne di Amici a cantautore 22enne con il desiderio di scavarsi dentro

Video intervista a Thomas a cura di Massimiliano Longo in occasione del lancio del singolo Monroe.

Sono passati sei anni da quando Thomas apparve nella scuola di Amici di Maria De Filippi. 16enne con ciuffo ribelle capace già di performare sul palco affiancando il ballo al canto ma anche di interpretare brani “adulti” con efficacia (in molti ricordano ancora la sua versione di Hai delle isole negli occhi di Tiziano Ferro).

Il ragazzo che intervistai sei anni fa per la prima volta era determinato, appassionato, educato e timido. Quello che ho incontrato qualche giorno fa, a distanza di quattro anni dalla nostra ultima intervista è determinato, appassionato, educato e… meno timido.

Questa è la cosa che subito noti in Thomas oggi. Dopo tre album, di cui due certificati con il disco d’oro, tanti live con la sua crew capitanata dal coreografo Etienne Jean Marie e dopo essersi fermato per affrontare con lucidità il dopo Amici, un momento di sicuro non facile per ogni giovane partecipante al talent, quello che noti subito in lui è che, sempre in modo pacato, ha voglia di raccontarsi davvero.

Di scavarsi dentro e mostrare il suo, parole di Thomas, “bellissimo lato oscuro”. E per farlo il cantautore è ripartito da un brano, Monroe, che parla di un argomento che non compare spesso nelle canzoni pop… il sesso, vissuto tra passione, carnalità e senza tabù.

E questo è solo il primo tassello di un disco che vedrà luce nel 2023, il suo quarto album, in cui promette che, tra ballad e suoni trascinanti, potremo conoscere un lato inedito di lui.

Di questo, del suo idolo Michael Jackson, di quanto sia cambiato in questi anni e di molto altro abbiamo parlato in questo video intervista in bilico tra leggerezza e profondità.

Che dire se non buona visione!

Video intervista a Thomas