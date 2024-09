Thomas, arriva il lato B del suo nuovo progetto discografico con il singolo “Salto Mortale”

Thomas, Salto Mortale: testo e significato del nuovo singolo

Dopo aver iniziato la sua avventura nel programma Tale e Quale Show venerdì scorso, Thomas ci regala la seconda parte del suo prossimo progetto discografico: il singolo Salto Mortale (Dischi dei sognatori / Quercus Production S.R.L. / ADA Music Italy).

Il brano è disponibile da venerdì 27 settembre in digitale e al seguente link è possibile pre-salvarlo.

Sia Salto Mortale che il suo ultimo singolo Guarda Come Si Fa anticipano il nuovo album in uscita prossimamente.

THOMAS, “SALTO MORTALE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Scritto da Berna, Enrico Palmosi, Marco Rettano e dallo stesso Thomas e prodotto da Enrico Palmosi, Salto Mortale racconta il sentimento dell’amore in tutte le sue sfumature e ambiguità.

Sul singolo, Thomas racconta: «Salto Mortale parla dell’amore che, per citare Tenco, può essere definito come la forza più grande e, nelle sue contraddizioni, la più umana; un salto mortale che inizia senza avere una fine».

E sul progetto, invece, ci spiega: «Questo brano rappresenta, inoltre, il secondo lato, il lato B del mio nuovo progetto musicale di cui ne svela l’anima dark, introspettiva ed emotiva così diversa da quella rappresentata dal singolo Guarda Come Si Fa. Ho deciso di anticipare il nuovo album con i due brani che rappresentano veri e propri capitoli distinti, due canzoni opposte in un “45 giri digitale”».

THOMAS, “SALTO MORTALE”: TESTO DEL BRANO

Dimmi quello che non penso

Perché nessuno è perfetto

Dammi il tempo di un minuto

Per dimostrarti a cuore aperto che

Ti ho dato tutto ed ho perso

Conterà un po’ fuori contesto

Che dopo una scena del crimine

Io ti avrei dedicato anche un lento

E se cambio idea

Tu cambi me

Dimmi che non è normale

Che io non posso guarire

Se il nostro salto mortale

Inizia senza una fine

Perché non so immaginare

Quando hai smesso di capire

Tu dimmelo, dimmelo

Se c’è una parte migliore di te

So che io sembravo un angelo all’inferno

E mi dipingevi come un pazzo

Pazzo di te, ma di che, non funziona

Se mi dai te un’ora d’aria alla gola

Adesso che ho perso me stesso

Dentro il tuo mare di guai

Sabbia sul letto deserto

Ho dimenticato chi sei

Quando non cambio idea

Tu cambi me

Dimmi che non è normale

Che io non posso guarire

Se il nostro salto mortale

Inizia senza una fine

Perché non so immaginare

Quando hai smesso di capire

Tu dimmelo, dimmelo

Se c’è una parte migliore di te

Migliore di te

Ora che ho scelto me stesso allo specchio

Adesso tu dimmi che non è normale

Che io non posso guarire

Se il nostro salto mortale

Inizia senza una fine

Perché non so immaginare

Quando hai smesso di capire

Tu dimmelo, dimmelo

Se c’è una parte migliore di te