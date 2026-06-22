Le certificazioni FIMI della settimana 25 del 2026 vedono Geolier e Achille Lauro spingere i rispettivi album fino al terzo disco di platino, mentre tra i singoli Samurai Jay continua a correre con Ossessione, che incassa il secondo platino.

Settimana ricca anche sul fronte del catalogo internazionale: Michael Jackson certifica Thriller al quinto platino, e tornano titoli storici firmati Iron Maiden, Wham! e Bob Dylan. Una fotografia che mette in fila novità recenti e dischi che continuano a vendere a decenni di distanza.

Le soglie delle certificazioni FIMI

Prima dell’elenco, ecco le soglie attuali certificate da FIMI/NIQ in Italia:

Singoli: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.

Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.

Album internazionali certificati nella settimana 25 del 2026

Titolo Artista Certificazione Thriller Michael Jackson 5 Platino Greatest Duran Duran Platino Number Ones Michael Jackson Platino The Art of Loving Olivia Dean Oro Powerslave Iron Maiden Oro Make It Big Wham! Oro The Freewheelin’ Bob Dylan Bob Dylan Oro Reinsertado Morad Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 25 del 2026