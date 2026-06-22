22 Giugno 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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22 Giugno 2026

Certificazioni FIMI settimana 25 2026: terzo platino per Geolier e Achille Lauro, Samurai Jay non si ferma

Dal quinto platino di Thriller ai tre platino di Geolier e Lauro: tutti i dischi certificati.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Grafica certificazioni FIMI settimana 25 2026 con Achille Lauro, Geolier, Samurai Jay e Tedua
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Le certificazioni FIMI della settimana 25 del 2026 vedono Geolier e Achille Lauro spingere i rispettivi album fino al terzo disco di platino, mentre tra i singoli Samurai Jay continua a correre con Ossessione, che incassa il secondo platino.

Settimana ricca anche sul fronte del catalogo internazionale: Michael Jackson certifica Thriller al quinto platino, e tornano titoli storici firmati Iron Maiden, Wham! e Bob Dylan. Una fotografia che mette in fila novità recenti e dischi che continuano a vendere a decenni di distanza.

Le soglie delle certificazioni FIMI

Prima dell’elenco, ecco le soglie attuali certificate da FIMI/NIQ in Italia:

  • Singoli: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.
  • Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.

Album internazionali certificati nella settimana 25 del 2026

Titolo Artista Certificazione
Thriller Michael Jackson 5 Platino
Greatest Duran Duran Platino
Number Ones Michael Jackson Platino
The Art of Loving Olivia Dean Oro
Powerslave Iron Maiden Oro
Make It Big Wham! Oro
The Freewheelin’ Bob Dylan Bob Dylan Oro
Reinsertado Morad Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 25 del 2026

Titolo Artista Certificazione
Hay Lupita Lomiiel Oro
Luna Feid & ATL Jacob Oro
Continua

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