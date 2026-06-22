Le certificazioni FIMI della settimana 25 del 2026 vedono Geolier e Achille Lauro spingere i rispettivi album fino al terzo disco di platino, mentre tra i singoli Samurai Jay continua a correre con Ossessione, che incassa il secondo platino.
Settimana ricca anche sul fronte del catalogo internazionale: Michael Jackson certifica Thriller al quinto platino, e tornano titoli storici firmati Iron Maiden, Wham! e Bob Dylan. Una fotografia che mette in fila novità recenti e dischi che continuano a vendere a decenni di distanza.
Le soglie delle certificazioni FIMI
Prima dell’elenco, ecco le soglie attuali certificate da FIMI/NIQ in Italia:
- Singoli: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.
- Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.
Album internazionali certificati nella settimana 25 del 2026
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Thriller
|Michael Jackson
|5 Platino
|Greatest
|Duran Duran
|Platino
|Number Ones
|Michael Jackson
|Platino
|The Art of Loving
|Olivia Dean
|Oro
|Powerslave
|Iron Maiden
|Oro
|Make It Big
|Wham!
|Oro
|The Freewheelin’ Bob Dylan
|Bob Dylan
|Oro
|Reinsertado
|Morad
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 25 del 2026
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Hay Lupita
|Lomiiel
|Oro
|Luna
|Feid & ATL Jacob
|Oro