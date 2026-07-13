Le certificazioni FIMI della settimana 28 del 2026 sono ancora una volta all’insegna di Olly, uscito pochi giorni fa con la versione live del disco, che arriva al nono disco di platino con Tutta vita, un traguardo che lo porta ad affiancare i dischi più certificati degli ultimi anni. Accanto a lui, il quarto platino per Diari aperti di Elisa e per Plaza di Capo Plaza, il primo oro per Electric Ladyland di Jimi Hendrix a cinquantotto anni dall’uscita, e il triplo platino di una compilation che non ti aspetti: Il meglio dello Zecchino d’Oro.
Tra i singoli, il secondo platino per Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari, il platino a Achille Lauro con Perdutamente e ad Artie 5ive, e l’oro per Fred De Palma e Tony Boy.
Olly al nono platino: Tutta vita entra nel club dei record
Il dato che pesa di più è quello di Olly. Con il nono platino, Tutta vita raggiunge quota 450.000 unità certificate e si avvicina, ancora prima della rilevazione dell’album in versione live, alla soglia del disco di diamante, fissata a mezzo milione.
Ma c’è un aspetto che rende il numero ancora più significativo. Negli ultimi anni il territorio dei dischi ultra-certificati è stato quasi un monopolio del rap: Sirio di Lazza, che è a nove platini ed è ufficialmente l’album rap più certificato di sempre in Italia, e poi i cataloghi di Marracash e Sfera Ebbasta, che nelle classifiche FIMI di fine anno occupano stabilmente le prime posizioni tra gli artisti più premiati. Olly, che arriva da tutt’altra parte, entra ora in quella stessa fascia con un disco di pop cantautorale.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Album
- Oro: 25.000 unità
- Platino: 50.000 unità
Singoli
- Oro: 100.000 unità
- Platino: 200.000 unità
Le soglie successive si ottengono per multipli (2× platino, 3× platino e così via), fino al disco di diamante, che corrisponde a 500.000 unità per gli album e a 1.000.000 per i singoli.
Album internazionali certificati nella settimana 28
Due i titoli internazionali premiati, e sono due estremi opposti: il platino per Bad Bunny con un disco del 2018, e soprattutto il primo oro per Jimi Hendrix con Electric Ladyland, pubblicato nell’ottobre del 1968.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|X 100PRE
|Bad Bunny
|Platino
|Electric Ladyland
|Jimi Hendrix
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 28
Un solo titolo internazionale tra i singoli, l’oro per il dj e producer britannico PAWSA.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Too Cool To Be Careless
|PAWSA
|Oro
Album italiani certificati nella settimana 28: Olly, Elisa e Capo Plaza
Oltre al nono platino di Olly, tornano a certificare due dischi con qualche anno alle spalle: Diari aperti di Elisa, uscito nel 2018, arriva al quarto platino, e lo stesso traguardo lo raggiunge Plaza di Capo Plaza, del 2021.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Tutta vita
|Olly
|9× Platino
|Diari aperti
|Elisa
|4× Platino
|Plaza
|Capo Plaza
|4× Platino
Compilation certificate nella settimana 28: il triplo platino dello Zecchino d’Oro
La sorpresa della settimana arriva da qui. Il meglio dello Zecchino d’Oro del Piccolo Coro Mariele Ventre conquista il terzo disco di platino, ricordando che accanto alle classifiche di streaming esiste un mercato fatto di canzoni che passano da una generazione all’altra.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Il meglio dello Zecchino d’Oro
|Piccolo Coro Mariele Ventre
|3× Platino
Singoli italiani certificati nella settimana 28: Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro e Artie 5ive
Tra i singoli italiani il traguardo più alto è dei Pinguini Tattici Nucleari, che portano Bottiglie Vuote al secondo platino. Primo platino invece per Perdutamente di Achille Lauro, uno dei brani portanti di Comuni Mortali, e per Davverodavvero di Artie 5ive. Completano il quadro gli ori di Fred De Palma e Tony Boy.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Bottiglie Vuote
|Pinguini Tattici Nucleari
|2× Platino
|Perdutamente
|Achille Lauro
|Platino
|Davverodavvero
|Artie 5ive
|Platino
|Barrio Lambada
|Fred De Palma
|Oro
|Sesto senso
|Tony Boy
|Oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.