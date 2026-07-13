Le certificazioni FIMI della settimana 28 del 2026 sono ancora una volta all’insegna di Olly, uscito pochi giorni fa con la versione live del disco, che arriva al nono disco di platino con Tutta vita, un traguardo che lo porta ad affiancare i dischi più certificati degli ultimi anni. Accanto a lui, il quarto platino per Diari aperti di Elisa e per Plaza di Capo Plaza, il primo oro per Electric Ladyland di Jimi Hendrix a cinquantotto anni dall’uscita, e il triplo platino di una compilation che non ti aspetti: Il meglio dello Zecchino d’Oro.

Tra i singoli, il secondo platino per Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari, il platino a Achille Lauro con Perdutamente e ad Artie 5ive, e l’oro per Fred De Palma e Tony Boy.

Olly al nono platino: Tutta vita entra nel club dei record

Il dato che pesa di più è quello di Olly. Con il nono platino, Tutta vita raggiunge quota 450.000 unità certificate e si avvicina, ancora prima della rilevazione dell’album in versione live, alla soglia del disco di diamante, fissata a mezzo milione.

Ma c’è un aspetto che rende il numero ancora più significativo. Negli ultimi anni il territorio dei dischi ultra-certificati è stato quasi un monopolio del rap: Sirio di Lazza, che è a nove platini ed è ufficialmente l’album rap più certificato di sempre in Italia, e poi i cataloghi di Marracash e Sfera Ebbasta, che nelle classifiche FIMI di fine anno occupano stabilmente le prime posizioni tra gli artisti più premiati. Olly, che arriva da tutt’altra parte, entra ora in quella stessa fascia con un disco di pop cantautorale.

Le soglie delle certificazioni FIMI 2026

Album

Oro: 25.000 unità

Platino: 50.000 unità

Singoli

Oro: 100.000 unità

Platino: 200.000 unità

Le soglie successive si ottengono per multipli (2× platino, 3× platino e così via), fino al disco di diamante, che corrisponde a 500.000 unità per gli album e a 1.000.000 per i singoli.

Album internazionali certificati nella settimana 28

Due i titoli internazionali premiati, e sono due estremi opposti: il platino per Bad Bunny con un disco del 2018, e soprattutto il primo oro per Jimi Hendrix con Electric Ladyland, pubblicato nell’ottobre del 1968.

Titolo Artista Certificazione X 100PRE Bad Bunny Platino Electric Ladyland Jimi Hendrix Oro

Singoli internazionali certificati nella settimana 28

Un solo titolo internazionale tra i singoli, l’oro per il dj e producer britannico PAWSA.

Titolo Artista Certificazione Too Cool To Be Careless PAWSA Oro

Album italiani certificati nella settimana 28: Olly, Elisa e Capo Plaza

Oltre al nono platino di Olly, tornano a certificare due dischi con qualche anno alle spalle: Diari aperti di Elisa, uscito nel 2018, arriva al quarto platino, e lo stesso traguardo lo raggiunge Plaza di Capo Plaza, del 2021.

Titolo Artista Certificazione Tutta vita Olly 9× Platino Diari aperti Elisa 4× Platino Plaza Capo Plaza 4× Platino

Compilation certificate nella settimana 28: il triplo platino dello Zecchino d’Oro

La sorpresa della settimana arriva da qui. Il meglio dello Zecchino d’Oro del Piccolo Coro Mariele Ventre conquista il terzo disco di platino, ricordando che accanto alle classifiche di streaming esiste un mercato fatto di canzoni che passano da una generazione all’altra.

Titolo Artista Certificazione Il meglio dello Zecchino d’Oro Piccolo Coro Mariele Ventre 3× Platino

Singoli italiani certificati nella settimana 28: Pinguini Tattici Nucleari, Achille Lauro e Artie 5ive

Tra i singoli italiani il traguardo più alto è dei Pinguini Tattici Nucleari, che portano Bottiglie Vuote al secondo platino. Primo platino invece per Perdutamente di Achille Lauro, uno dei brani portanti di Comuni Mortali, e per Davverodavvero di Artie 5ive. Completano il quadro gli ori di Fred De Palma e Tony Boy.

Titolo Artista Certificazione Bottiglie Vuote Pinguini Tattici Nucleari 2× Platino Perdutamente Achille Lauro Platino Davverodavvero Artie 5ive Platino Barrio Lambada Fred De Palma Oro Sesto senso Tony Boy Oro