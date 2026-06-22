Olly annuncia Tutta Vita – Live (Stadio Luigi Ferraris), l’album che raccoglie le tre date genovesi del cantautore. Sarà disponibile dal 10 luglio su tutte le piattaforme digitali e, in tiratura limitata, in CD e vinile solo per chi pre ordina dal giorno dell’annuncio fino a martedì 30 giugno.

Il disco nasce dai tre concerti che Olly ha tenuto allo Stadio Luigi Ferraris di Genova il 18, 20 e 21 giugno, le date evento ribattezzate “Tutti a casa” all’interno de Il Gran Finale, circa 90 mila spettatori complessivi nella sua città. Lo abbiamo raccontato nella nostra cronaca del concerto al Ferraris e della conferenza stampa.

Ad annunciare l’album è stato lo stesso artista sui social, con un messaggio diretto al suo pubblico:

“Ancora devo riprendermi da tutto questo, ci metterò un po’ e va bene così. Queste sere saranno indelebili per noi e volevo che ne rimanesse traccia per tutti. Sono felicissimo di dirvi che queste tre date diventeranno un album.”

Olly, cosa contengono il vinile e il CD di Tutta Vita – Live

C’è una differenza tra i formati. Nel vinile e nel CD sono incluse anche tutte le canzoni di Tutta Vita (Sempre), mentre sui digital store uscirà il concerto integrale. Le copie fisiche, in tiratura limitata, sono riservate a chi effettua il pre ordine entro martedì 30 giugno e arriveranno a partire dal 31 luglio.

Tutta Vita resta il centro del percorso live di Olly: l’album ha raggiunto l’ottavo disco di platino FIMI ed è stato uno dei dischi più ascoltati degli ultimi due anni, colonna sonora della crescita del cantautore dai club ai palazzetti fino agli stadi.

Olly, dal Ferraris agli stadi del 2027

Le tre serate al Ferraris hanno riportato la musica live nello stadio genovese a ventidue anni dall’ultimo concerto, quello di Vasco Rossi nel 2004. Proprio durante Il Gran Finale, Olly ha annunciato il suo primo tour negli stadi, in programma nell’estate 2027 tra Trieste, Torino, Bologna, Milano, Roma, Bari e Padova.

Crediti

Titolo: Tutta Vita – Live (Stadio Luigi Ferraris)

Artista: Olly

Data di uscita: 10 luglio 2026 (digitale), copie fisiche dal 31 luglio

Etichetta: Epic Records / Sony Music Italy