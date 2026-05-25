Una nuova certificazione FIMI per Olly e per Tutta vita: nella settimana 21 del 2026 il singolo A noi non serve far l’amore, con la produzione di Juli, riceve il disco d’oro. Il brano si aggiunge a una collezione di 11 brani certificati dall’oro al triplo platino. L’album, intanto, è già a 8 dischi di platino per oltre 400.000 copie vendute: il più veloce nella storia FIMI ad arrivare a questo traguardo.
Tutta vita di Olly: dalla prima edizione del 2024 al re-issue Tutta vita (sempre)
Tutta vita esce a settembre 2024 per Epic Records. Nei dodici mesi successivi alla pubblicazione, l’album si è imposto come uno dei dischi più ascoltati della scena pop italiana, costruendo passo dopo passo i suoi otto dischi di platino.
A settembre 2025 arriva il re-issue Tutta vita (sempre), che aggiunge alla tracklist originale otto brani inediti. Tra i nuovi singoli, Balorda nostalgia – brano con cui Olly vince il Festival di Sanremo 2025 – poi Depresso fortunato e Questa domenica.
Le certificazioni dei brani di Tutta vita
I brani certificati dall’album e dal re-issue sono undici, distribuiti dal disco d’oro al triplo platino. Di seguito l’elenco completo, dal livello più alto a quello più basso.
Triplo platino
- “Per due come noi” feat. Angelina Mango
- “Devastante”
- “Balorda nostalgia”
Doppio platino
Platino
- “Depresso fortunato”
- “Questa domenica”
- “Quei ricordi là”
Disco d’oro
- “A noi non serve far l’amore” feat. Juli (nuova certificazione, settimana 21 del 2026)
- “Così così”
- “I cantieri del Giappone”
- “A squarciagola”
La videointervista di All Music Italia a Olly
Sul nostro canale YouTube trovate la videointervista a Olly rilasciata in occasione dell’uscita di Tutta vita: oltre 17.000 visualizzazioni e ventiquattro minuti di racconto su come è nato il disco, i singoli, la scrittura e il percorso che lo ha portato fino a Sanremo.
La tracklist completa di Tutta vita (sempre)
Di seguito la tracklist completa del re-issue, comprensiva dei brani della prima edizione e degli inediti aggiunti a settembre 2025.
- “È festa” – 2:49
- “I cantieri del Giappone” – 3:04
- “Per due come noi” con Angelina Mango – 3:32
- “Quei ricordi là” – 3:00
- “Noi che” – 3:21
- “Devastante” – 3:10
- “A noi non serve far l’amore” – 3:27
- “Sopra la stessa barca” con Enrico Nigiotti – 2:51
- “La lavatrice si è rotta” – 2:51
- “Scarabocchi” – 3:00
- “A squarciagola” – 3:04
- “Il campione” – 4:01
Tracce bonus dell’edizione Tutta vita (sempre):
- “Così così” – 3:19
- “Questa domenica” – 3:36
- “Il brivido della vita” – 3:06
- “Depresso fortunato” – 3:32
- “Come noi non c’è nessuno” – 4:12
- “Balorda nostalgia” – 3:17
- “Occhi color mare” – 3:15
- “Buon trasloco” – 4:20
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.