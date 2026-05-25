Una nuova certificazione FIMI per Olly e per Tutta vita: nella settimana 21 del 2026 il singolo A noi non serve far l’amore, con la produzione di Juli, riceve il disco d’oro. Il brano si aggiunge a una collezione di 11 brani certificati dall’oro al triplo platino. L’album, intanto, è già a 8 dischi di platino per oltre 400.000 copie vendute: il più veloce nella storia FIMI ad arrivare a questo traguardo.

Tutta vita di Olly: dalla prima edizione del 2024 al re-issue Tutta vita (sempre)

Tutta vita esce a settembre 2024 per Epic Records. Nei dodici mesi successivi alla pubblicazione, l’album si è imposto come uno dei dischi più ascoltati della scena pop italiana, costruendo passo dopo passo i suoi otto dischi di platino.

A settembre 2025 arriva il re-issue Tutta vita (sempre), che aggiunge alla tracklist originale otto brani inediti. Tra i nuovi singoli, Balorda nostalgia – brano con cui Olly vince il Festival di Sanremo 2025 – poi Depresso fortunato e Questa domenica.

Le certificazioni dei brani di Tutta vita

I brani certificati dall’album e dal re-issue sono undici, distribuiti dal disco d’oro al triplo platino. Di seguito l’elenco completo, dal livello più alto a quello più basso.

Triplo platino

“Per due come noi” feat. Angelina Mango

feat. “Devastante”

“Balorda nostalgia”

Doppio platino

Platino

“Depresso fortunato”

“Questa domenica”

“Quei ricordi là”

Disco d’oro

“A noi non serve far l’amore” feat. Juli (nuova certificazione, settimana 21 del 2026)

feat. (nuova certificazione, settimana 21 del 2026) “Così così”

“I cantieri del Giappone”

“A squarciagola”

La videointervista di All Music Italia a Olly

Sul nostro canale YouTube trovate la videointervista a Olly rilasciata in occasione dell’uscita di Tutta vita: oltre 17.000 visualizzazioni e ventiquattro minuti di racconto su come è nato il disco, i singoli, la scrittura e il percorso che lo ha portato fino a Sanremo.

La tracklist completa di Tutta vita (sempre)

Di seguito la tracklist completa del re-issue, comprensiva dei brani della prima edizione e degli inediti aggiunti a settembre 2025.

“È festa” – 2:49 “I cantieri del Giappone” – 3:04 “Per due come noi” con Angelina Mango – 3:32 “Quei ricordi là” – 3:00 “Noi che” – 3:21 “Devastante” – 3:10 “A noi non serve far l’amore” – 3:27 “Sopra la stessa barca” con Enrico Nigiotti – 2:51 “La lavatrice si è rotta” – 2:51 “Scarabocchi” – 3:00 “A squarciagola” – 3:04 “Il campione” – 4:01

Tracce bonus dell’edizione Tutta vita (sempre):

“Così così” – 3:19 “Questa domenica” – 3:36 “Il brivido della vita” – 3:06 “Depresso fortunato” – 3:32 “Come noi non c’è nessuno” – 4:12 “Balorda nostalgia” – 3:17 “Occhi color mare” – 3:15 “Buon trasloco” – 4:20