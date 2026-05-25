25 Maggio 2026
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25 Maggio 2026

Olly Tutta vita: 8 dischi di platino, 11 brani certificati e il record FIMI

L'oro di A noi non serve far l'amore si aggiunge ai triplo platino di Per due come noi e Balorda nostalgia.

News di All Music Italia
Olly in primo piano per le certificazioni di Tutta vita
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Una nuova certificazione FIMI per Olly e per Tutta vita: nella settimana 21 del 2026 il singolo A noi non serve far l’amore, con la produzione di Juli, riceve il disco d’oro. Il brano si aggiunge a una collezione di 11 brani certificati dall’oro al triplo platino. L’album, intanto, è già a 8 dischi di platino per oltre 400.000 copie vendute: il più veloce nella storia FIMI ad arrivare a questo traguardo.

Tutta vita di Olly: dalla prima edizione del 2024 al re-issue Tutta vita (sempre)

Tutta vita esce a settembre 2024 per Epic Records. Nei dodici mesi successivi alla pubblicazione, l’album si è imposto come uno dei dischi più ascoltati della scena pop italiana, costruendo passo dopo passo i suoi otto dischi di platino.

A settembre 2025 arriva il re-issue Tutta vita (sempre), che aggiunge alla tracklist originale otto brani inediti. Tra i nuovi singoli, Balorda nostalgia – brano con cui Olly vince il Festival di Sanremo 2025 – poi Depresso fortunato e Questa domenica.

Le certificazioni dei brani di Tutta vita

I brani certificati dall’album e dal re-issue sono undici, distribuiti dal disco d’oro al triplo platino. Di seguito l’elenco completo, dal livello più alto a quello più basso.

Triplo platino

  • “Per due come noi” feat. Angelina Mango
  • “Devastante”
  • “Balorda nostalgia”

Doppio platino

Platino

  • “Depresso fortunato”
  • “Questa domenica”
  • “Quei ricordi là”

Disco d’oro

  • “A noi non serve far l’amore” feat. Juli (nuova certificazione, settimana 21 del 2026)
  • “Così così”
  • “I cantieri del Giappone”
  • “A squarciagola”

La videointervista di All Music Italia a Olly

Sul nostro canale YouTube trovate la videointervista a Olly rilasciata in occasione dell’uscita di Tutta vita: oltre 17.000 visualizzazioni e ventiquattro minuti di racconto su come è nato il disco, i singoli, la scrittura e il percorso che lo ha portato fino a Sanremo.

La tracklist completa di Tutta vita (sempre)

Di seguito la tracklist completa del re-issue, comprensiva dei brani della prima edizione e degli inediti aggiunti a settembre 2025.

  1. “È festa” – 2:49
  2. “I cantieri del Giappone” – 3:04
  3. “Per due come noi” con Angelina Mango – 3:32
  4. “Quei ricordi là” – 3:00
  5. “Noi che” – 3:21
  6. “Devastante” – 3:10
  7. “A noi non serve far l’amore” – 3:27
  8. “Sopra la stessa barca” con Enrico Nigiotti – 2:51
  9. “La lavatrice si è rotta” – 2:51
  10. “Scarabocchi” – 3:00
  11. “A squarciagola” – 3:04
  12. “Il campione” – 4:01

Tracce bonus dell’edizione Tutta vita (sempre):

  1. “Così così” – 3:19
  2. “Questa domenica” – 3:36
  3. “Il brivido della vita” – 3:06
  4. “Depresso fortunato” – 3:32
  5. “Come noi non c’è nessuno” – 4:12
  6. “Balorda nostalgia” – 3:17
  7. “Occhi color mare” – 3:15
  8. “Buon trasloco” – 4:20

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.

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