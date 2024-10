Olly, testo e significato di “Scarabocchi”, la ninna nanna del nuovo disco “TUTTA VITA”

Olly testo e significato di “Scarabocchi“, decima traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly, Scarabocchi: SIGNIFICATO DEL BRANO

Questo brano viene considerato la ninna nanna del disco. Olly racconta la vulnerabilità e la complessità delle relazioni e l’importanza del confronto con le proprie emozioni, in una profonda riflessione personale.

Gli “Scarabocchi” racchiudono emozioni come la paura, il desiderio di vicinanza, il senso di colpa e la consapevolezza di ciò che è stato perso o trascurato; un dolore che ha però anche una sua dolcezza, e come una ninna nanna culla l’essere umano anche nelle sue fragilità e imperfezioni.

OLLY Scarabocchi TESTO

(Eo nanna eo

Eo nanna eo)

(Altra siga in studio, ormai si sa eh)

Ti chiedo scusa

Quando ho paura

Blatero cose

Alzo la voce

Sfogati pure,

Dammi uno schiaffo,

Spaccami il naso

Baciami in fronte

E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po’ fatica

Dopo tutto, sono certo sia normale, avendo sempre fatto finta

Che non conta con chi dormi

Se ti giri e chiudi gli occhi

Se alla fine tanto sogni

Che non conta con chi parli

Se nel mentre scarabocchi

Se alla fine non ascolti

Che non conta con chi scopi

Se le luci sono spente

Se alla fine tanto godi

E poi c’è il vuoto, come sempre

Ma forse a volte sbaglio

Ma chi l’ha detto? (Chi, chi)

Ma chi l’ha detto? (Cosa fre?)

Ou (ou)

Ma chi l’ha detto che la gente come noi non ha mai niente da rimpiangere? (Ma chi l’ha detto)

Noi che impariamo meno dai telegiornali che dai muri delle strade

Perché conta con chi piangi

Con chi dormi e con chi parli

Se sai già che sarà sveglio fino a tardi ad aspettarti

So che non puoi sopportarmi

Ma non siamo come gli altri

Eee

Dimmelo in faccia

Dimmelo chiaro

Dimmelo e basta

O Dillo alla luna

(Può darsi che porti fortuna)

Oh ma quante parole

Falla finita

Che mi fai fare

Brutta figura

(Davanti a tutti qua, in mezzo alla strada)

E hai ragione, non ha senso litigare, sto provando ad imparare, faccio ancora un po’ fatica

Dopo tutto, sono certo sia normale, un po’ mi devo abituare a condividere la vita

Ma chi l’ha detto che la gente come noi non ha mai niente da rimpiangere? (Qualche cosa da rimpiangere ce l’ho..)

Noi che impariamo meno dai telegiornali che dai muri delle strade (Chi la guarda la tv..)

Perché conta con chi piangi

Con chi dormi e con chi parli

Se sai già che sarà sveglio fino a tardi ad aspettarti

So che non puoi sopportarmi

Ma noi non siamo come gli altri

Mmm

Ti chiedo scusa

Ma lì nei tuoi occhi

Ci sono tutti

I miei scarabocchi