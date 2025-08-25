A pochi giorni da “La Grande festa” all’Ippodromo Olly pubblica “Questa domenica”, una ballad tra pioggia e malinconia

Olly pubblica un nuovo singolo, Questa domenica, testo e significato del brano.

A pochi giorni da La Grande Festa, il doppio evento sold out all’Ippodromo SNAI San Siro, Olly torna con Questa domenica, il nuovo singolo in uscita venerdì 29 agosto per Epic/Sony Music. Il brano, già disponibile in pre-save, rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico del cantautore ligure.

Dopo i successi radiofonici e discografici di Balorda Nostalgia e Depresso fortunato, certificati multiplatino, Olly affronta una nuova tappa musicale con una ballad che gioca tra malinconia e romanticismo quotidiano.

Il singolo arriva in un momento chiave della carriera dell’artista che si può considerare senza ombra di dubbio il gladiatore di questo 2025:

oltre 300.000 biglietti venduti nel 2025 con Lo rifarò lo rifaremo Tour, il Tutta vita Tour 2025/2026 e La Grande Festa per un totale di 22 date tutte sold out

oltre 500 milioni di stream su Spotify per l’album Tutta vita, disco più venduto in Italia nel primo semestre 2025, certificato con quattro dischi di platino

8 dischi di platino e un disco d’oro per i brani contenuti nell’album

43 settimane consecutive in Top10 FIMI per l’album di cui 9 al primo posto

Olly – Il significato di Questa domenica

Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli – quest’ultimo anche alla produzione – Questa domenica nasce da un sodalizio artistico consolidato. Entrambi i collaboratori fanno parte della band live dell’artista e saliranno sul palco con lui anche per i concerti del 2 e 4 settembre.

Musicalmente il brano fonde sonorità moderne con atmosfere che richiamano gli anni ’80, rilette attraverso una scrittura contemporanea. La chitarra guida la produzione, lasciando spazio a parole che raccontano un amore imprevisto, nato nei giorni meno aspettati, quando fuori piove e il caffè sa di bruciato. “È un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti”, spiega Olly nel descrivere il brano, “ma così forte da scacciare la pioggia e lasciarci godere del sole”.

Dopo il boom di Tutta vita – album che ha totalizzato quattro dischi di platino e 43 settimane consecutive in Top10 FIMI – Olly consolida così una narrazione fatta di slanci emotivi, melodie sincere e testi che sanno restare impressi.

Testo di Questa domenica

Ecco uno spoiler del testo pubblicato da Olly su Instagram. Il testo completo sarà disponibile venerdì 29 agosto.

Che non sono solo dei pensieri strani

e dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu

Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

