25 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
25 Agosto 2025

A pochi giorni da “La Grande festa” all’Ippodromo Olly pubblica “Questa domenica”, una ballad tra pioggia e malinconia

Un brano dalle tinte anni ’80 per raccontare un amore che arriva all’improvviso

News di All Music Italia
Olly pubblica Questa domenica, nuovo singolo 2025
Condividi su:

Olly pubblica un nuovo singolo, Questa domenica, testo e significato del brano.

A pochi giorni da La Grande Festa, il doppio evento sold out all’Ippodromo SNAI San Siro, Olly torna con Questa domenica, il nuovo singolo in uscita venerdì 29 agosto per Epic/Sony Music. Il brano, già disponibile in pre-save, rappresenta un nuovo tassello del percorso artistico del cantautore ligure.

Dopo i successi radiofonici e discografici di Balorda Nostalgia e Depresso fortunato, certificati multiplatino, Olly affronta una nuova tappa musicale con una ballad che gioca tra malinconia e romanticismo quotidiano.

Il singolo arriva in un momento chiave della carriera dell’artista che si può considerare senza ombra di dubbio il gladiatore di questo 2025:

  • oltre 300.000 biglietti venduti nel 2025 con Lo rifarò lo rifaremo Tour, il Tutta vita Tour 2025/2026 e La Grande Festa per un totale di 22 date tutte sold out
  • oltre 500 milioni di stream su Spotify per l’album Tutta vita, disco più venduto in Italia nel primo semestre 2025, certificato con quattro dischi di platino
  • 8 dischi di platino e un disco d’oro per i brani contenuti nell’album
  • 43 settimane consecutive in Top10 FIMI per l’album di cui 9 al primo posto

Olly – Il significato di Questa domenica

Scritta da Olly insieme a Pierfrancesco Pasini e Juli – quest’ultimo anche alla produzione – Questa domenica nasce da un sodalizio artistico consolidato. Entrambi i collaboratori fanno parte della band live dell’artista e saliranno sul palco con lui anche per i concerti del 2 e 4 settembre.

Musicalmente il brano fonde sonorità moderne con atmosfere che richiamano gli anni ’80, rilette attraverso una scrittura contemporanea. La chitarra guida la produzione, lasciando spazio a parole che raccontano un amore imprevisto, nato nei giorni meno aspettati, quando fuori piove e il caffè sa di bruciato. “È un bel casino che bussa alla porta quando non lo vogliamo e quando non siamo pronti”, spiega Olly nel descrivere il brano, “ma così forte da scacciare la pioggia e lasciarci godere del sole”.

Dopo il boom di Tutta vita – album che ha totalizzato quattro dischi di platino e 43 settimane consecutive in Top10 FIMI – Olly consolida così una narrazione fatta di slanci emotivi, melodie sincere e testi che sanno restare impressi.

Testo di Questa domenica

Ecco uno spoiler del testo pubblicato da Olly su Instagram. Il testo completo sarà disponibile venerdì 29 agosto.

Che non sono solo dei pensieri strani
e dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu
Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi

Foto di copertina di Comunicarlo

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Gaia significato del testo di Nuda 2

Gaia torna con "Nuda", tra nostalgia e voglia di fare clubbing con se stessa
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 3

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
Morgan durante un incontro con i giovani al Kaulonia Tarantella Festival 2025 4

Morgan al Kaulonia Tarantella Festival: "Lucio Battisti era un genio, peccato che ci fosse questo Mogol"
Rocco Hunt e Noemi Oh Ma – Cover del nuovo singolo per l’estate 2025 5

Il desiderio di vivere ogni istante con passione e senza freni in "Oh ma" di Rocco Hunt e Noemi
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 6

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Salmo significato e testo di Flashback 7

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 8

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Marcella Bella parla di Sanremo, talent, radio e del desiderio di cantare un brano di Blanco • Descrizione SEO: Marcella Bella, a 73 anni, si racconta in un’intervista parlando di Sanremo, dei talent show 10

Marcella Bella: “Sanremo mi ha esclusa per 18 anni, vorrei un brano di Blanco. I talent? Troppi fuochi di paglia”

Cerca su A.M.I.