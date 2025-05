Olly compie 24 anni, conquista il triplo platino con l’ultimo album e presenta un inedito nel live

Olly Che depresso fortunato testo e significato del brano inedito presentato dall’artista nella prima data del tour 2025.

Federico Olivieri, questo il vero nome del cantautore, ha spento le 24 candeline il 5 maggio 2025, ma a regalare una sorpresa ai fan è stato proprio lui il giorno prima. Durante la prima data del suo nuovo tour – partito il 4 maggio con una lunga serie di sold out già fissati fino al 2026 – il cantautore ha presentato un brano inedito che al momento non ha ancora un titolo.

Nella stessa giornata, il suo ultimo album Tutta vita ha festeggiato il terzo disco di platino: un risultato sempre più raro per un progetto pop d’autore che riesce a unire numeri e contenuto.

OLLY – che depresso fortunato il testo del brano presentato live

Il nuovo brano, presentato sul palco con la sua solita energia, racconta con ironia e malinconia una giornata qualunque di chi si sente “un depresso fortunato”. Tra sbornie, pensieri fugaci e sogni di fuga in qualche isola lontana, il testo scivola leggero, ma lascia il segno.

Ecco le parole della canzone inedita presentata da Olly in anteprima live:

Oggi mi sono svegliato

Alle 10 del mattino

Ero ancora un po’ ubriaco

Come chi si è divertito

Ed il dubbio esistenziale

Di chi sa con chi ho dormito

Non ricordo più il suo nome ma

Ricordo il suo sorriso

Passo dal divano al letto

Poi dal letto al divano

E per ammazzate il tempo

Mangio frutta da sdraiato

Che alla fine non sono altro

Che un depresso fortunato

Con la voce per cantare e un pugno di parole in mano

Na-na-e na-na-na…

Alla fine ci sono riuscito

Sono uscito

Non so chi mi ha convinto

E nel mezzo del tragitto

Un pensiero mi ha assalito

Se smettessi di fumare

Sarei sano e molto ricco

Mal che vada me ne vado

E apro un chiosco a Portorico

Na-na-e na-na-na…

E se volessi

Potrei elevarmi a iper uranio

Ballare il ritmo per un piano

Tenere in mano un’altra mano

Fino a prendere sonno in una sdraio

Fare una festa per traguardo

Ma sarebbe festa tutto l’anno

Insomma voglio dire

Perderebbe il senso che le feste hanno

Tutta la rabbia che non vendico

Tutte le notti che dimentico

Che siamo tutti un po’ matti, un po’ scalmanati

Che male c’è se non ci va di esser normali

E ora che si è fatta sera

Che si accendono i lampioni

Che anche il cielo ha quei colori che

Fanno scriver le canzoni

Torno a casa in compagnia

Di una con la fede al dito

E non mi ha detto il suo nome ma

C’ha proprio un bel sorriso

Na-na-e na-na-na…

Olly e il racconto di un caos quotidiano lucido e dolceamaro

In questo brano, Olly continua a raccontarsi con un linguaggio vicino, tra leggerezza apparente e introspezione vera. C’è chi lo definirebbe urban, chi cantautorato moderno. La verità è che Olly sa dare voce a una generazione che vive nell’altalena tra ironia e spaesamento, voglia di fuggire e bisogno di restare.

Dall’apatia del “divano-letto” all’idea di aprire un chiosco a Portorico, fino a un finale sospeso tra romanticismo e incertezza, il brano sembra costruito per arrivare subito, ma anche per restare. In attesa del titolo ufficiale (e magari della pubblicazione), chi era al concerto ha già fatto propria questa nuova pagina di musica firmata Olly.