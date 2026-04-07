Olly conquista l’ottavo disco di platino con Tutta Vita, stabilendo il record dell’album che ha raggiunto questo traguardo più rapidamente di sempre nell’era delle certificazioni FIMI/Niq Italia.

I numeri parlano chiaro e descrivono un successo senza precedenti per il progetto discografico. Dalla sua uscita, l’album non ha mai abbandonato la Top 10 della classifica ufficiale FIMI, accumulando un totale di 24 certificazioni complessive, suddivise tra 22 dischi di platino e 2 dischi d’oro. Un percorso netto che si traduce in oltre due milioni di copie certificate e un miliardo di streaming totalizzati solamente nel corso del 2025.

Olly: il trionfo di “Tutta Vita” dalle classifiche ai live sold out

Il riscontro del pubblico non si è limitato agli ascolti digitali, ma ha trovato la sua massima espressione nella dimensione dal vivo. Tra il 2025 e il 2026, Olly ha costruito una lunga serie ininterrotta di concerti andati completamente sold out. Il cantautore genovese ha attraversato l’Italia partendo dai club con Lo rifarò, lo rifaremo Tour, per poi riempire i palazzetti con il Tutta Vita Tour e conquistare l’Ippodromo SNAI di Milano.

Il culmine di questo viaggio live è rappresentato dai prossimi appuntamenti de Il Gran Finale Tour. L’esordio avverrà sul palco dello Stadio Luigi Ferraris della sua Genova per le tre date evento, già tutte esaurite, ribattezzate Tutti a casa. Il tour si concluderà poi con due appuntamenti conclusivi: il 30 giugno al Rock in Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, anch’esso sold out, e il 3 luglio nella suggestiva cornice della Reggia di Caserta in Piazza Carlo di Borbone.

Da Sanremo al nuovo dominio in classifica nel 2026

La consacrazione definitiva come protagonista assoluto della scena musicale italiana è passata anche dal palco del 75° Festival di Sanremo. Olly ha trionfato alla kermesse con Balorda Nostalgia, brano già certificato tre volte disco di platino. Dopo aver dominato il 2025, ha inaugurato il 2026 pubblicando la nuova edizione Tutta Vita (SEMPRE), debuttando direttamente al primo posto della classifica settimanale FIMI/GfK degli album più venduti in Italia.

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Foto di Andrea Bianchera