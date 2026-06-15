15 Giugno 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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15 Giugno 2026

Certificazioni FIMI 24 2026: Kid Yugi vola al sesto platino, oro per Olly e il ritorno di Stadio

Oro e platino della settimana: dal rap di Kid Yugi e Shiva al ritorno del catalogo storico.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 24 2026, da Olly e Kid Yugi a Zucchero e Shiva
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Le certificazioni FIMI della settimana 24 del 2026 mettono al centro il rap italiano: Kid Yugi porta I nomi del diavolo al sesto disco di platino, mentre torna a brillare il catalogo storico con Stadio, Zucchero e il quinto platino di Santeria di Marracash e Guè.

Una settimana che racconta bene due anime del mercato. Da un lato i traguardi recenti, con i progetti freschi di Shiva in piena corsa, dall’altro la coda lunga delle certificazioni, con brani e album usciti decenni fa che continuano ad accumulare ascolti e a tagliare nuove soglie.

Prima di entrare nel dettaglio, ecco le soglie attualmente in vigore per ottenere le certificazioni:

  • Singoli: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.
  • Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.

Ogni multiplo (2 Platino, 5 Platino e così via) corrisponde al raggiungimento della soglia del platino moltiplicata per il numero indicato.

Certificazioni FIMI settimana 24 2026: gli internazionali

Tra i singoli, settimana di grandi nomi della scena pop globale. Alex Warren spinge Ordinary fino al secondo platino, mentre arrivano al platino anche Myles Smith con Stargazing e Taylor Swift con The Fate Of Ophelia. Sul fronte album, oro per tre titoli che pescano sia dal presente sia dal catalogo: Sombr, George Ezra e Drake.

Titolo Artista Certificazione
Ordinary Alex Warren 2 Platino
Stargazing Myles Smith Platino
The Fate Of Ophelia Taylor Swift Platino
I Barely Know Her Sombr Oro (album)
Wanted On Voyage George Ezra Oro (album)
Take Care Drake Oro (album)
Continua

All Music Italia

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