Le certificazioni FIMI della settimana 24 del 2026 mettono al centro il rap italiano: Kid Yugi porta I nomi del diavolo al sesto disco di platino, mentre torna a brillare il catalogo storico con Stadio, Zucchero e il quinto platino di Santeria di Marracash e Guè.
Una settimana che racconta bene due anime del mercato. Da un lato i traguardi recenti, con i progetti freschi di Shiva in piena corsa, dall’altro la coda lunga delle certificazioni, con brani e album usciti decenni fa che continuano ad accumulare ascolti e a tagliare nuove soglie.
Prima di entrare nel dettaglio, ecco le soglie attualmente in vigore per ottenere le certificazioni:
- Singoli: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.
- Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.
Ogni multiplo (2 Platino, 5 Platino e così via) corrisponde al raggiungimento della soglia del platino moltiplicata per il numero indicato.
Certificazioni FIMI settimana 24 2026: gli internazionali
Tra i singoli, settimana di grandi nomi della scena pop globale. Alex Warren spinge Ordinary fino al secondo platino, mentre arrivano al platino anche Myles Smith con Stargazing e Taylor Swift con The Fate Of Ophelia. Sul fronte album, oro per tre titoli che pescano sia dal presente sia dal catalogo: Sombr, George Ezra e Drake.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Ordinary
|Alex Warren
|2 Platino
|Stargazing
|Myles Smith
|Platino
|The Fate Of Ophelia
|Taylor Swift
|Platino
|I Barely Know Her
|Sombr
|Oro (album)
|Wanted On Voyage
|George Ezra
|Oro (album)
|Take Care
|Drake
|Oro (album)