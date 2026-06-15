Le certificazioni FIMI della settimana 24 del 2026 mettono al centro il rap italiano: Kid Yugi porta I nomi del diavolo al sesto disco di platino, mentre torna a brillare il catalogo storico con Stadio, Zucchero e il quinto platino di Santeria di Marracash e Guè.

Una settimana che racconta bene due anime del mercato. Da un lato i traguardi recenti, con i progetti freschi di Shiva in piena corsa, dall’altro la coda lunga delle certificazioni, con brani e album usciti decenni fa che continuano ad accumulare ascolti e a tagliare nuove soglie.

Prima di entrare nel dettaglio, ecco le soglie attualmente in vigore per ottenere le certificazioni:

Singoli : Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità.

: Oro a 100.000 unità, Platino a 200.000 unità. Album: Oro a 25.000 unità, Platino a 50.000 unità.

Ogni multiplo (2 Platino, 5 Platino e così via) corrisponde al raggiungimento della soglia del platino moltiplicata per il numero indicato.

Certificazioni FIMI settimana 24 2026: gli internazionali

Tra i singoli, settimana di grandi nomi della scena pop globale. Alex Warren spinge Ordinary fino al secondo platino, mentre arrivano al platino anche Myles Smith con Stargazing e Taylor Swift con The Fate Of Ophelia. Sul fronte album, oro per tre titoli che pescano sia dal presente sia dal catalogo: Sombr, George Ezra e Drake.