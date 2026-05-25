Dopo i concerti nei palazzetti, Shiva prosegue il tour 2026 con nuove date estive tra festival e grandi eventi dal vivo. Il calendario parte il 29 luglio dall’Este Summer Festival e continua ad agosto con appuntamenti a Catania, Cinquale e Olbia.

La nuova fase live arriva dopo il tour indoor chiuso il 23 maggio all’Inalpi Arena di Torino. Nelle date di maggio Shiva ha portato dal vivo i brani di Vangelo, annunciato Santana Season 2 dal palco di Milano e ospitato Tiziano Ferro al Forum di Assago. La scaletta del tour nei palazzetti di Shiva è disponibile nell’articolo dedicato.

Shiva concerti estate 2026: date del tour

29 luglio 2026 – Este Summer Festival – Este (PD)

6 agosto 2026 – Wave Summer Music – Catania

8 agosto 2026 – Vibes Summer Festival – Cinquale (MS)

14 agosto 2026 – Red Valley Festival – Olbia (SS)

Il tour estivo di Shiva dopo i palazzetti

Le date estive portano Shiva nei festival dopo il giro nei palasport, che ha toccato Mantova, Milano, Roma, Firenze, Napoli, Bologna e Torino. La tournée indoor ha registrato due appuntamenti all’Unipol Forum di Milano e due date al Palazzo dello Sport di Roma.

Tra i passaggi della tournée c’è la seconda data milanese del 20 maggio, quando Tiziano Ferro è salito sul palco con Shiva per cantare Felici a metà, brano inserito in Vangelo.

Shiva torna nei palasport nell’autunno 2026: le nuove date

Concluso il tour di maggio e prima delle date estive nei festival, Shiva ha annunciato un nuovo giro nei principali palasport italiani per l’autunno 2026. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, partirà il 19 novembre da Genova e si chiuderà il 5 dicembre all’Unipol Dome di Milano.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili online sul sito di Vivo Concerti da martedì 26 maggio 2026 alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 31 maggio 2026 alle ore 11:00.

19 novembre 2026 – Palateknoship – Genova

21 novembre 2026 – Unipol Arena – Bologna

24 novembre 2026 – Palapartenope – Napoli

28 novembre 2026 – Palazzo dello Sport – Roma

1 dicembre 2026 – Palaflorio – Bari

5 dicembre 2026 – Unipol Dome – Milano

Vangelo e Santana Season 2 : la fase live di Shiva

Il tour 2026 è partito a poche settimane dall’uscita di Vangelo, album che include collaborazioni con Anna, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta e Tiziano Ferro.

Durante la prima data all’Unipol Forum di Milano, Shiva ha inoltre anticipato il prossimo progetto discografico: Santana Season 2, seguito dell’album pubblicato nel 2023. Tutti i dettagli sono disponibili nell’approfondimento sull’annuncio di Santana Season 2 al Forum di Assago.

La scaletta del tour estivo 2026 di Shiva

La scaletta delle date estive non è ancora disponibile. Nel tour nei palazzetti Shiva ha inserito nel live brani da Vangelo, Milano Angels e Santana Money Gang, insieme a canzoni come Soldi in nero, Soldi puliti, Polvere e Non lo sai.

Questa pagina sarà aggiornata dopo la prima data estiva, in programma il 29 luglio all’Este Summer Festival, per verificare eventuali variazioni rispetto allo show portato nei palazzetti.

Biglietti e prevendite

Il tour nei palazzetti di maggio 2026 di Shiva si è concluso il 23 maggio all’Inalpi Arena di Torino. I biglietti per le date estive sono disponibili sui circuiti di vendita abituali, mentre quelli per il nuovo tour nei palasport dell’autunno 2026 saranno disponibili online sul sito di Vivo Concerti da martedì 26 maggio alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da domenica 31 maggio alle ore 11:00.

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