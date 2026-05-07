7 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
7 Maggio 2026

Shiva annuncia Santana Season 2 dal palco del Forum di Assago

Il rapper milanese conferma il sequel del disco doppio platino del 2023. Sul palco con lui anche Sfera Ebbasta.

News di All Music Italia
Shiva nella campagna visiva del nuovo album Vangelo, uscito il 10 aprile 2026 Santana Seasion 2
Condividi su:

Shiva ha annunciato un nuovo progetto discografico, Santana Season 2, dal palco del suo concerto al Forum di Assago. Il rapper milanese ha confermato dal vivo, davanti al pubblico, il sequel di Santana Season, l’album doppio platino del 2023, in una serata che ha visto ospite sul palco anche Sfera Ebbasta.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’artista con una frase di tre parole prima di lasciare il palco: “Vi voglio bene ca**o non è finita qua… Santana Season 2”. Nessuna altro dettaglio ne una data di uscita ma il sequel arriverà.

Santana Season: il primo capitolo del 2023

Santana Season fu il quinto album in studio di Shiva, pubblicato il 9 giugno 2023 per Milano Ovest/Columbia, distribuzione Sony Music. Il disco è stato certificato doppio platino. È stato uno dei progetti che ha consolidato la posizione del rapper milanese nella prima fila della scena urban italiana.

Il momento di Shiva nel 2026

L’annuncio di Santana Season 2 arriva in un momento di forte presenza discografica del rapper. L’ultimo album Vangelo, pubblicato nelle scorse settimane, è da tre settimane al primo posto della classifica FIMI Album e ha già ricevuto la certificazione di platino.

La settimana scorsa Milano Angels, l’album del 2024, è stato certificato 3 platino. Santana Money Gang, il disco congiunto con Sfera Ebbasta uscito nel 2025, è arrivato al triplo platino.

In poco più di due anni Shiva ha così messo insieme una sequenza di album certificati che pochi rapper italiani possono vantare nello stesso periodo.

Cosa sappiamo (per ora) di Santana Season 2

L’annuncio dal palco non ha portato dettagli aggiuntivi: nessuna data di uscita, nessuna tracklist, nessun featuring confermato.

Considerato il modello di pubblicazione recente di Shiva, il sequel di Santana Season potrebbe arrivare entro l’anno. Del resto il rapper sta producendo musica con cadenza serrata.

Aggiorneremo questa pagina appena saranno disponibili informazioni ufficiali su Santana Season 2.

All Music Italia

Articoli più letti

Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 1

Shiva porta Vangelo nei palazzetti: la scaletta del tour 2026
BLANCO scaletta tour 2026 concerti date 2

BLANCO live, da Roma a Bari: scaletta e il momento sul palco che riporta a Sanremo
Riccardo Stimolo durante il Serale di Amici 25 3

Riccardo Stimolo, Amici 25 e la paura di tornare a fare l’elettricista: quando fuori non c’è un contratto discografico
BigMama per Luca è Gay al Concerto Primo Maggio 2026 4

BigMama ribalta il racconto di Povia: ora Luca è Gay chiude il Primo Maggio
Elisa tour 2026 scaletta concerti nei palasport 5

Elisa, la scaletta del tour 2026 cambia dopo Milano: cosa aspettarsi a Torino
Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, sul palco con microfono in mano durante un evento, foto a corredo dell'articolo sulla sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona 6

Massimiliano Longo (All Music Italia) assolto dal Tribunale di Ancona: la sentenza che riconosce il diritto di cronaca anche senza Ordine
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 7

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Luciano Ligabue in concerto durante il tour europeo 2026 a Barcellona 8

Ligabue inaugura l’Unipol Dome e chiude la prima fase del tour 2026
New Music Friday settimana 19 2026 Radio Date 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 19 del 2026
Paola Turci sorride in una foto in bianco e nero scattata per il singolo Vita Mia. 10

Paola Turci torna con Vita Mia, scritta con Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista

Cerca su A.M.I.