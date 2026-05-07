Shiva annuncia Santana Season 2 dal palco del Forum di Assago

Shiva ha annunciato un nuovo progetto discografico, Santana Season 2, dal palco del suo concerto al Forum di Assago. Il rapper milanese ha confermato dal vivo, davanti al pubblico, il sequel di Santana Season, l’album doppio platino del 2023, in una serata che ha visto ospite sul palco anche Sfera Ebbasta.

L’annuncio è stato dato direttamente dall’artista con una frase di tre parole prima di lasciare il palco: “Vi voglio bene ca**o non è finita qua… Santana Season 2”. Nessuna altro dettaglio ne una data di uscita ma il sequel arriverà.

Santana Season: il primo capitolo del 2023

Santana Season fu il quinto album in studio di Shiva, pubblicato il 9 giugno 2023 per Milano Ovest/Columbia, distribuzione Sony Music. Il disco è stato certificato doppio platino. È stato uno dei progetti che ha consolidato la posizione del rapper milanese nella prima fila della scena urban italiana.

Il momento di Shiva nel 2026

L’annuncio di Santana Season 2 arriva in un momento di forte presenza discografica del rapper. L’ultimo album Vangelo, pubblicato nelle scorse settimane, è da tre settimane al primo posto della classifica FIMI Album e ha già ricevuto la certificazione di platino.

La settimana scorsa Milano Angels, l’album del 2024, è stato certificato 3 platino. Santana Money Gang, il disco congiunto con Sfera Ebbasta uscito nel 2025, è arrivato al triplo platino.

In poco più di due anni Shiva ha così messo insieme una sequenza di album certificati che pochi rapper italiani possono vantare nello stesso periodo.

Cosa sappiamo (per ora) di Santana Season 2

L’annuncio dal palco non ha portato dettagli aggiuntivi: nessuna data di uscita, nessuna tracklist, nessun featuring confermato.

Considerato il modello di pubblicazione recente di Shiva, il sequel di Santana Season potrebbe arrivare entro l’anno. Del resto il rapper sta producendo musica con cadenza serrata.

Aggiorneremo questa pagina appena saranno disponibili informazioni ufficiali su Santana Season 2.