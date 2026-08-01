Kid Yugi si prepara al debutto nei palasport con l’Anche Gli Eroi Muoiono Tour 2026, la nuova fase live che porterà il rapper pugliese nei principali spazi indoor italiani tra settembre e ottobre. Dopo il calendario estivo nei festival, il progetto entra così in una dimensione diversa, con nove concerti, tre serate consecutive all’Unipol Forum di Assago e due appuntamenti al Palazzo dello Sport di Roma.

In questo articolo trovi tutte le date del tour nei palasport, i biglietti disponibili, la situazione dei sold out e la possibile scaletta dei concerti, ricostruita sulla base della setlist portata in giro durante l’estate.

Kid Yugi nei palasport 2026: tutte le date

Il calendario parte il 27 settembre dal Palaflorio di Bari, indicato come data zero, e si chiude il 23 ottobre a Roma. Il passaggio nei palasport rappresenta il salto più importante nella crescita live di Kid Yugi, con una struttura pensata per spazi più grandi rispetto ai festival estivi.

Kid Yugi · Anche Gli Eroi Muoiono Tour 2026 Data Città Biglietti 27 set 2026 Bari

Palaflorio, data zero Biglietti 30 set 2026 Padova

Arena Spettacoli Padova Fiere Biglietti 6 ott 2026 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti 8 ott 2026 Assago (MI)

Unipol Forum Biglietti 9 ott 2026 Assago (MI)

Unipol Forum Biglietti 10 ott 2026 Assago (MI)

Unipol Forum Biglietti 13 ott 2026 Napoli

Palapartenope Sold out 15 ott 2026 Firenze

Nelson Mandela Forum Biglietti 23 ott 2026 Roma

Palazzo dello Sport Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

Da Bari ad Assago, il primo tour di Kid Yugi nei palasport

Le date erano state annunciate a marzo, con diversi tutto esaurito registrati in poche ore. Nei mesi successivi parte della disponibilità è tornata sui circuiti ufficiali, mentre il concerto del 13 ottobre al Palapartenope di Napoli resta sold out.

Il blocco centrale del tour è quello di Assago, dove Kid Yugi sarà protagonista per tre sere consecutive all’Unipol Forum, l’8, 9 e 10 ottobre. A Roma sono invece previsti due concerti, il 6 e il 23 ottobre, entrambi al Palazzo dello Sport.

Il percorso di Kid Yugi verso i grandi spazi indoor

Il tour nei palasport arriva dopo l’uscita di Anche gli eroi muoiono, pubblicato il 30 gennaio 2026. L’album ha raggiunto il doppio disco di platino ed è rimasto per cinque settimane consecutive al primo posto della classifica FIMI.

Per il rapper pugliese si tratta del passaggio più importante nella dimensione live: dai club e dai festival estivi a un calendario costruito attorno ai grandi palazzetti italiani, con più date nelle città dove la richiesta è stata maggiore.

La possibile scaletta di Kid Yugi nei palasport

La scaletta ufficiale del tour nei palasport sarà disponibile solo dopo la data zero di Bari. La possibile setlist riportata di seguito è quella portata da Kid Yugi durante l’Anche Gli Eroi Muoiono Summer Tour 2026, sulla base del concerto del 30 giugno al Flowers Festival di Collegno.

L’ordine dei brani, la durata dello show e la presenza di ospiti potrebbero cambiare nella versione indoor del tour.

Kid Yugi · Possibile scaletta palasport 2026 # Brano 1 Berserker 2 Bullet Ballet 3 La violenza necessaria 4 Jolly 5 MONOPOLIO

Cover di TY1 6 Paganini 7 Denaro 8 Eroina 9 Push It 10 Fellini

Cover di Ernia 11 Babyface

Cover di Shiva 12 Gotham

Cover di Shiva 13 Lilith 14 Tristano e Isotta 15 64 BARRE DI TERRORE 16 Porto il Commerciale 17 Sintetico 18 Donna 19 GRAMMELOT 20 Il Signore Delle Mosche 21 S.X.S.I.C. 22 Eva 23 Amelie 24 Gilgamesh 25 Kabuki 26 Bianca

Cover di RRARI DAL TACCO 27 Paradiso Artificiale

Cover di Tedua 28 Il Filmografo 29 Ex Angelo 30 Massafghanistan

Kid Yugi: biglietti e prezzi dei concerti nei palasport

Per la maggior parte delle date il prezzo indicato è di 46 euro. Fanno eccezione il concerto di Roma del 6 ottobre e la prima data di Assago dell’8 ottobre, per le quali il prezzo parte da 49 euro.

I biglietti disponibili sono raggiungibili direttamente dalla tabella. La data di Napoli del 13 ottobre risulta al momento sold out.

FAQ, Kid Yugi nei palasport 2026

Quando parte il tour di Kid Yugi nei palasport?

La data zero è in programma il 27 settembre 2026 al Palaflorio di Bari. L’ultima tappa annunciata è quella del 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

Quante date ha il tour nei palasport?

Il calendario comprende nove concerti tra Bari, Padova, Roma, Assago, Napoli e Firenze.

Quali concerti di Kid Yugi sono sold out?

Al momento risulta sold out il concerto del 13 ottobre 2026 al Palapartenope di Napoli.

Quale sarà la scaletta dei concerti nei palasport?

La scaletta ufficiale sarà verificabile dopo la data zero. La possibile setlist pubblicata in questo articolo deriva dai concerti estivi del 2026 e potrebbe essere modificata per la produzione indoor.

Quanto costano i biglietti?

Il prezzo indicato è generalmente di 46 euro, con alcune date a partire da 49 euro.