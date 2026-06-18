Testo e significato di 64 Barre di Terrore, il brano con cui Kid Yugi è protagonista del nuovo episodio di Red Bull 64 Bars, il format dedicato alla scrittura rap senza ritornelli, fuori ora sul canale YouTube Red Bull Droppa.
Prodotto da DEPHA e Ill Santo, il brano arriva in un momento di grande visibilità per il rapper pugliese, reduce dall’album Anche Gli Eroi Muoiono, il primo del 2026 ad aver ottenuto la certificazione di tre dischi di platino.
Avvertenza: il brano contiene un linguaggio esplicito e immagini molto crude, su droga, sesso, violenza e autodistruzione. Si tratta di una scelta stilistica dell’artista, di cui diamo conto nell’analisi che segue.
Kid Yugi, 64 Barre di Terrore: il significato del brano
Il pezzo è un flusso di coscienza che intreccia fotografia sociale, autobiografia e immaginario estremo. Kid Yugi parte dal Sud “al di sotto della linea Gustav” per costruire un racconto in cui il successo non cancella il disagio ma lo amplifica: party leggendari e ansia, beni materiali e vuoto, fama e disgusto verso la fama stessa. È un ritratto volutamente contraddittorio, in cui convivono provocazione, introspezione e ironia.
Il punto focale del brano è il contrasto. L’artista alterna immagini crude della provincia italiana a citazioni colte, letterarie, cinematografiche e storiche: da Eschilo a Hiroo Onoda, il soldato giapponese che continuò a combattere per decenni convinto che la guerra non fosse finita, da Almodóvar al finanziere Michele Sindona. Kid Yugi mette in scena disillusione e ambizione, rabbia e vulnerabilità.
Il registro è quello della provocazione spinta all’estremo: l’artista accumula immagini di eccesso, autodistruzione e nichilismo (“fumo fino al cancro bevo fino al coma“, “il karma non esiste il bene non ritorna”) che vanno lette come parte di un personaggio costruito e di una poetica, non come messaggio letterale. È la natura stessa di Red Bull 64 Bars, uno spazio in cui conta solo la forza della scrittura e del flow.
Kid Yugi – Il testo di 64 Barre di Terrore
Di seguito il testo del brano.
Yeah, 64 Bars
Santo, Depha, Kid Yugi
Parte due pezzi di merda
Sud profondo al di sotto della linea Gustav
Vasche di Ayahuasca dentro ad un bosco in Umbria
L’odio cresce nei ragazzi qualcosa tumultua
A scuola con una pistola e ‘sta musica in cuffia
Piscio di gatto sniffano sopra una turca
Col volto coperto ma non hanno un Burqa
Stimola l’uretra con un dito finché lei non spruzza
Sentono la vita ingiusta e bevono come una spugna
Pancia gonfia come Buddha pronto a fare bunga bunga
In Trap house con un senatore che lecca la busta
I miei valori vilipendio tradimento e calunnia
Da ‘sta torre di Babele mi godo il mondo che brucia
Party leggendari Kid Yugi il Grande Gatsby
Digiuno senza Ozempic Vodka Red Bull
Sto parlando col mio cane come Shaggy
E non ho manco un cane in più mi esprimo solo a versi
Fraudolenti delinquenti pluridipendenti
Ma Indovina chi è che non appare dentro i file di Epstein
Taglia sulla testa 10 miliardi di Berry
Musicista coi centoni sono io Giuseppe Verdi
Dicono mainstream io rispondo grazie al cazzo
Sono troppo forte per l’anonimato
Rappo ancora come se l’affitto debba essere pagato
Ma sto già alla terza casa e alla quarta auto
Odio lo stato odio lo stato
La mia gente ha chiesto aiuto e ‘sta merda ha ghostato
Sono a Massafra sono postato sono dio incarnato
Non ci credi toccami le palle prima del costato
Ogni tentativo di fermarmi é vano
Ho il rap nel sangue come un nero ma sembro uno slavo
Comunista con due Rolex Fidel Castro
Ho più oro di un re in più catene di uno schiavo
La mia tipa é uno schianto la mia vita altrettanto
Passo giornate intere a deprimermi sul divano
Circondato da beni materiali che non aiutano affatto
Ansia e panico li soffro un sacco ‘sta fama mi fa schifo al cazzo
Vedo la violenza e poi mi eccito
Chi mi insulta utilizza un italiano pessimo
È un controsenso neve dentro l’eskimo
Lecco la figa sono lesbico
Tu sei bravo io sono Eschilo
Un pò di fiato allora
Quando al mondo viene un vero genio
Lo si riconosce dal fatto che tutti quanti gli idioti
Fanno banda contro di lui
Sono ancora in guerra Hiroo Onoda
La paura si annida mentre il panico si annoda
Per me è un’esigenza per voi è solo una moda
Niente democrazia voglio l’anarchia Narcotopia
Campi di sterminio Puglia come la Polonia
Giro coi maleducati come Almodóvar
La fortuna con me é stata una gran signora
La mia merda è arte devi esporla al Moma
Narcisista parlo di me stesso in terza persona
Vampirismo l’acqua santa mi tocca e mi ustiona
Istigo al suicidio e all’omicidio come Lavandonia
Al disuso del buon senso e all’abuso di droga
Etanolo vuoti di memoria riscrivo la storia
Tazza di caffè con il polonio Michele Sindona
Spezzo le catene e si sprigiona tutta la ferocia
Y3P P3 fondo la grande loggia
Si chiude una porta si apre la grande tomba
Il tuo volto prende pugni fino a che non si deforma
Puoi chiamarmi kid yugi o seme della discordia
Un bambino si uniforma copia ciò che lo circonda
Sessantaquattro di terrore merito la forca
Fumo fino al cancro bevo fino al coma
Il karma non esiste il bene non ritorna
Pensa che lo sponsor paga per sta roba
Crediti del brano
Titolo: 64 Barre di Terrore (Red Bull 64 Bars)
Artista: Kid Yugi
Produzione: DEPHA, Ill Santo
Format: Red Bull 64 Bars (canale YouTube Red Bull Droppa)
Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.