Testo e significato di 64 Barre di Terrore, il brano con cui Kid Yugi è protagonista del nuovo episodio di Red Bull 64 Bars, il format dedicato alla scrittura rap senza ritornelli, fuori ora sul canale YouTube Red Bull Droppa.

Prodotto da DEPHA e Ill Santo, il brano arriva in un momento di grande visibilità per il rapper pugliese, reduce dall’album Anche Gli Eroi Muoiono, il primo del 2026 ad aver ottenuto la certificazione di tre dischi di platino.

Avvertenza: il brano contiene un linguaggio esplicito e immagini molto crude, su droga, sesso, violenza e autodistruzione. Si tratta di una scelta stilistica dell’artista, di cui diamo conto nell’analisi che segue.

Kid Yugi, 64 Barre di Terrore : il significato del brano

Il pezzo è un flusso di coscienza che intreccia fotografia sociale, autobiografia e immaginario estremo. Kid Yugi parte dal Sud “al di sotto della linea Gustav” per costruire un racconto in cui il successo non cancella il disagio ma lo amplifica: party leggendari e ansia, beni materiali e vuoto, fama e disgusto verso la fama stessa. È un ritratto volutamente contraddittorio, in cui convivono provocazione, introspezione e ironia.

Il punto focale del brano è il contrasto. L’artista alterna immagini crude della provincia italiana a citazioni colte, letterarie, cinematografiche e storiche: da Eschilo a Hiroo Onoda, il soldato giapponese che continuò a combattere per decenni convinto che la guerra non fosse finita, da Almodóvar al finanziere Michele Sindona. Kid Yugi mette in scena disillusione e ambizione, rabbia e vulnerabilità.

Il registro è quello della provocazione spinta all’estremo: l’artista accumula immagini di eccesso, autodistruzione e nichilismo (“fumo fino al cancro bevo fino al coma“, “il karma non esiste il bene non ritorna”) che vanno lette come parte di un personaggio costruito e di una poetica, non come messaggio letterale. È la natura stessa di Red Bull 64 Bars, uno spazio in cui conta solo la forza della scrittura e del flow.

Kid Yugi – Il testo di 64 Barre di Terrore

Di seguito il testo del brano.

Yeah, 64 Bars

Santo, Depha, Kid Yugi

Parte due pezzi di merda

Sud profondo al di sotto della linea Gustav

Vasche di Ayahuasca dentro ad un bosco in Umbria

L’odio cresce nei ragazzi qualcosa tumultua

A scuola con una pistola e ‘sta musica in cuffia

Piscio di gatto sniffano sopra una turca

Col volto coperto ma non hanno un Burqa

Stimola l’uretra con un dito finché lei non spruzza

Sentono la vita ingiusta e bevono come una spugna

Pancia gonfia come Buddha pronto a fare bunga bunga

In Trap house con un senatore che lecca la busta

I miei valori vilipendio tradimento e calunnia

Da ‘sta torre di Babele mi godo il mondo che brucia

Party leggendari Kid Yugi il Grande Gatsby

Digiuno senza Ozempic Vodka Red Bull

Sto parlando col mio cane come Shaggy

E non ho manco un cane in più mi esprimo solo a versi

Fraudolenti delinquenti pluridipendenti

Ma Indovina chi è che non appare dentro i file di Epstein

Taglia sulla testa 10 miliardi di Berry

Musicista coi centoni sono io Giuseppe Verdi

Dicono mainstream io rispondo grazie al cazzo

Sono troppo forte per l’anonimato

Rappo ancora come se l’affitto debba essere pagato

Ma sto già alla terza casa e alla quarta auto

Odio lo stato odio lo stato

La mia gente ha chiesto aiuto e ‘sta merda ha ghostato

Sono a Massafra sono postato sono dio incarnato

Non ci credi toccami le palle prima del costato

Ogni tentativo di fermarmi é vano

Ho il rap nel sangue come un nero ma sembro uno slavo

Comunista con due Rolex Fidel Castro

Ho più oro di un re in più catene di uno schiavo

La mia tipa é uno schianto la mia vita altrettanto

Passo giornate intere a deprimermi sul divano

Circondato da beni materiali che non aiutano affatto

Ansia e panico li soffro un sacco ‘sta fama mi fa schifo al cazzo

Vedo la violenza e poi mi eccito

Chi mi insulta utilizza un italiano pessimo

È un controsenso neve dentro l’eskimo

Lecco la figa sono lesbico

Tu sei bravo io sono Eschilo

Un pò di fiato allora

Quando al mondo viene un vero genio

Lo si riconosce dal fatto che tutti quanti gli idioti

Fanno banda contro di lui

Sono ancora in guerra Hiroo Onoda

La paura si annida mentre il panico si annoda

Per me è un’esigenza per voi è solo una moda

Niente democrazia voglio l’anarchia Narcotopia

Campi di sterminio Puglia come la Polonia

Giro coi maleducati come Almodóvar

La fortuna con me é stata una gran signora

La mia merda è arte devi esporla al Moma

Narcisista parlo di me stesso in terza persona

Vampirismo l’acqua santa mi tocca e mi ustiona

Istigo al suicidio e all’omicidio come Lavandonia

Al disuso del buon senso e all’abuso di droga

Etanolo vuoti di memoria riscrivo la storia

Tazza di caffè con il polonio Michele Sindona

Spezzo le catene e si sprigiona tutta la ferocia

Y3P P3 fondo la grande loggia

Si chiude una porta si apre la grande tomba

Il tuo volto prende pugni fino a che non si deforma

Puoi chiamarmi kid yugi o seme della discordia

Un bambino si uniforma copia ciò che lo circonda

Sessantaquattro di terrore merito la forca

Fumo fino al cancro bevo fino al coma

Il karma non esiste il bene non ritorna

Pensa che lo sponsor paga per sta roba

Crediti del brano

Titolo: 64 Barre di Terrore (Red Bull 64 Bars)

Artista: Kid Yugi

Produzione: DEPHA, Ill Santo

Format: Red Bull 64 Bars (canale YouTube Red Bull Droppa)