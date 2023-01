Stay in Scampia: disponibile su RaiPlay il documentario sulle storie di 4 ragazzi a Red Bull 64 Bars Live

Loro si chiamano Vettosi, Vincenzo, Danilo e Manuela e sono i protagonisti Stay in Scampa, il documentario disponibile su Rai Play che racconta anche l’emozionante avventura rappresentata dal progetto e dal concerto Red Bull 64 Bars Live.

Il prodotto audiovisivo è il racconto di un gruppo di giovani che hanno consapevolmente scelto di non abbandonare le loro radici, in uno dei quartieri più difficili di Napoli, ma di rimanerci, per iniziare a costruire proprio lì il loro futuro.

Stay in Scampia intreccia dunque le loro vite con le performance di artisti del calibro di Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame, Marracash e DJ TY1, che lo scorso ottobre si sono esibiti all’ombra delle Vele di Scampia per un concerto indimenticabile organizzato da Red Bull che è già entrato nella storia del rap italiano. L’evento è stato inserito nelle cornice del progetto “Napoli, Città della Musica”, che aveva l’obiettivo di valorizzare i talenti che animano la città promuovendo la creatività musicale partenopea.

Chi sono i protagonisti di Stay in Scampa

Vettosi è uno dei rapper più promettenti della nuova scena napoletana, Vincenzo è un aspirante regista che vediamo tra le comparse di Madame; Danilo è un tiktoker che cerca di combattere contro i luoghi comuni e, infine, Manuela è una ballerina che nella danza ha trovato la salvezza.

Ognuno di loro ci racconta nel documentario un lato diverso della loro Scampia, presentando un quadro che cerca in qualche modo di allontanarsi dai preconcetti parlando di un quartiere che in realtà vorrebbe allontanarsi dalla pessima reputazione che le vicende di cronaca e le serie come Gomorra potrebbero aver alimentato.

Ad occuparsi della regia del documentario è stato Gianvito Cofano del Santabelva, un collettivo artistico nato come strumento di resistenza alle pressioni della metropoli. I suoi membri hanno già alle spalle diversi lungometraggi e cortometraggi di fiction, documentari e campagne internazionali, con i quali hanno voluto raccontare in modo diverso scenari urbani e luoghi nascosti dentro e fuori dall’Italia.