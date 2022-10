Red Bull 64 Bars: la prima edizione a Scampia è stata un successo. Ecco il video dei best moments

Red Bull 64 Bars Live video dei best moments dell’evento.

Sabato 8 ottobre 2022 è andato in scena il primo Red Bull 64 Bars Live: l’evento unico nel suo genere dedicato al rap ha accolto oltre 8.500 spettatori registrando il sold out in Piazza Ciro Esposito. Un omaggio unico a Scampia e a Napoli, un elogio alla parola e alla musica per uno speciale show inedito che ha visto protagonisti ERNIA, FABRI FIBRA, GEOLIER, GUÈ, MADAME, MARRACASH e DJ TY1.

È la prima volta che l’evento rap ideato da Red Bull prende la forma di live nelle strade davanti ad un pubblico. Un ritorno all’origine del rap e alla sua essenza più autentica.

Red Bull 64 Bars Live non è stato un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo non convenzionale. Gli artisti, sullo sfondo di una scenografia spettacolare a 360 gradi, si sono esibiti su più palchi in una scaletta ricca di momenti unici e sorprese, portando dal vivo brani tratti dai loro singoli Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: una vera e propria maratona lirica di parole, musica e beat.

La scelta di Scampia non è stata casuale infatti in apertura sono stati infatti coinvolti artisti locali, che si sono alternati sullo stesso palco dei main act.

HellHeaven11 ha aperto l’evento con un DJ set e hanno fatto seguito Dipinto, Plug Neves17, Wad, J Lord e Vettosi oltre agli speaker di Radio Deejay e M2O. Lo show si è concluso con Geolier e la sua Pe’ Secondigliano.

La direzione creativa dell’evento Red Bull 64 Bars Live è stata a cura di Carlo Pastore.

Tra l’altro l’evento è stato inserito nel programma di “Napoli, Città della Musica”, progetto del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. Un patrocinio e supporto fondamentali per la realizzazione di questo evento.

Red Bull 64 Bars Live video

Qui a seguire potete vedere il video dei best moments dell’evento.