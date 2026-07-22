Red Bull 64 Bars Live 2026 a Taranto: line up e biglietti

Il Red Bull 64 Bars Live sceglie Taranto: la quinta edizione dello show legato al format è in programma sabato 3 ottobre 2026 al complesso delle Case Bianche, nel quartiere Paolo VI. E i primi nomi annunciati parlano chiaro: sul palco saliranno Kid Yugi, che in Puglia è di casa, Sayf, Capo Plaza, Artie 5ive e la leggenda dell’hip hop mondiale Redman, con Night Skinny producer ufficiale dell’evento. Altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane.

Qui sotto la data e i biglietti, già disponibili:

Red Bull 64 Bars Live · Quinta edizione Data Città Biglietti 3 ott 2026 Taranto

Complesso Case Bianche, quartiere Paolo VI · dalle 18:00 Biglietti All Music Italia potrebbe ricevere una commissione sugli acquisti effettuati tramite questi link, senza variazioni di prezzo.

La line up: Kid Yugi, Sayf, Capo Plaza, Artie 5ive e Redman

Il cast mette insieme generazioni e traiettorie diverse della scena rap e urban. Kid Yugi è il nome più simbolico della serata: l’evento arriva nella sua Taranto, la provincia da cui è partito per conquistare la scena nazionale. Sayf porta la scrittura personale e le influenze mediterranee che lo hanno reso una delle voci nuove più seguite, Capo Plaza è tra gli artisti più ascoltati e certificati del rap italiano, Artie 5ive ci arriva nel pieno della sua ascesa.

Lo special guest internazionale è Redman, autore di album entrati nella storia del rap mondiale e protagonista, insieme a Method Man, di uno dei sodalizi più iconici del genere. Alla produzione dell’evento c’è Night Skinny. Il formato resta quello che ha reso riconoscibile il progetto: 64 barre, performance senza filtri, un artista alla volta davanti al beat.

Le Case Bianche dopo Scampia e Corviale: il rap nei quartieri

Dopo il triennio a Scampia e l’edizione al Serpentone di Corviale, il format prosegue il suo percorso nei luoghi che raccontano la storia del rap italiano. Le Case Bianche del quartiere Paolo VI ospitano per la prima volta un evento di questa portata: una scelta che conferma l’identità del progetto, portare il rap nei quartieri trasformando spazi simbolici in palcoscenici.

Due dei protagonisti hanno già firmato i loro episodi del format: 64 BARRE DI TERRORE di Kid Yugi e HO SOLO 64 BARRE di Capo Plaza, disponibili sul canale Red Bull Droppa, dove il live del 3 ottobre sarà trasmesso in streaming e poi reso disponibile on demand insieme alle edizioni precedenti.