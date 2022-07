RedBull 64 Bars Live: appuntamento l’8 ottobre alle Vele di Scampia. Tutte le info sui biglietti

Il meglio del rap italiano sta scaldando i motori per RedBull 64 Bars Live, il grande evento musicale che il prossimo 8 ottobre sbarcherà in una location davvero originale e inedita per il panorama italiano come le Vele di Scampia (in piazza Ciro Esposito) il tristemente celebre complesso di palazzi del capoluogo campano divenuto famoso grazie alle malefatte dei protagonisti camorristi di Gomorra.

RedBull 64 Bars Live non sarà un classico concerto. Stiamo infatti parlando di un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, uno show imperdibile concepito in un modo nuovo e non convenzionale. Ecco tutti i dettagli.

Gli ospiti musicali di RedBull 64 Bars Live

A salire sul palco, per l’occasione a 360°, saranno Ernia, Fabri Fibra, Geolier, Guè, Madame e Marracash, supportati dal dj TYI in cabina di regia.

Ognuno di loro darà vita ad una scaletta unica e ricca di sorprese, portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle tracce del proprio repertorio senza nessuna interruzione: sarà insomma un flusso di rap continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in maratona di parole su basi di musica e beat.

L’evento si inserisce nel programma di Napoli, Città della Musica, progetto del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città, mettere a sistema, e internazionalizzare la creatività musicale partenopea. La scelta di Scampia ovviamente non è casuale, anche perché verrà dato spazio a molti artisti locali di esibirsi e far vedere il loro talento.

I biglietti per partecipare

Le prevendite per il grande evento sono già disponibili sul sito di RedBull a questo link. Il prezzo del biglietto è di 14,02 euro più diritti di prevendita.

Non preoccupatevi se non riuscirete a partecipare. Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube totalmente dedicato alla nuova musica di Red Bull.