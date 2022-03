Fabri Fibra in attesa di “Caos” inaugura il canale YouTube di Red Bull dedicato al rap con “Red Bull 64 Bars”

È Fabri Fibra l’artista scelto con il suo Red Bull 64 Bars per inaugurare il nuovo canale YouTube Rap e Urban di Red Bull Italia totalmente dedicato alla nuova musica. Il primo contenuto originale e inedito, peculiarità del canale, è proprio il Red Bull 64 Bars di Fibra che, in attesa di tornare sulle scene con il nuovo imminente disco, Caos, inaugura questa nuova avventura col botto: oltre mezzo milione di views in meno di 48 ore.

Il brano inedito, prodotto da Zef, ricorda l’importanza di Fabri Fibra per la scena rap. Con il suo flow e le sue capacità da liricista nelle 64 barre composte per l’occasione l’artista icona del rap italiano viaggia nel tempo e nei ricordi per raccontare chi è Fibra oggi e come ci è arrivato.

Red Bull Droppa nasce dall’idea di offrire un canale YouTube che proporrà solo musica nuova, interamente prodotta da Red Bull insieme ai protagonisti della scena Rap e Urban italiana.

Molteplici saranno i contenuti offerti: oltre ai prossimi Red Bull 64 Bars saranno registrati e resi disponibili format originali che intercetteranno i più interessanti movimenti e fenomeni intorno alla musica.

Fabri Fibra Red Bull 64 Bars

Qui a seguire il video di Fabri Fibra.