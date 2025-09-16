16 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
16 Settembre 2025

Lazza si unisce alla line-up della quarta edizione del Red Bull 64 Bars Live

L'evento trasformerà il campo da rugby di Corviale in un vero e proprio bloc party

News di Lorenza Ferraro
Red Bull 64 Bars Live line-up
Condividi su:

Dopo aver annunciato la presenza di Side Baby come special guest, il Red Bull 64 Bars Live annuncia ora un nuovo ospite, Lazza, che si aggiunge alla line-up dell’evento in programma sabato 4 ottobre 2025 a Corviale (Roma), presso il campo da rugby di via degli Alagno.

Al suo fianco ci saranno altri grandi artisti: da Fabri Fibra, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo Red Bull 64 Bars; Ele A, protagonista del primo episodio di questa nuova stagione; il leggendario Noyz Narcos, tornato su Red Bull Droppa con 64 barre attesissime; Lacrim, artista francese tra i più influenti della scena urban d’oltralpe e primo ospite internale del format; Tony Boy, fresco di pubblicazione del suo nuovo album Uforia.

Ma le sorprese non finiscono qua! Di fatto, Side Baby non sarà l’unico special guest. Sul palco saliranno così anche Danno, rapper romano che ha appena pubblicato le sue 64 barre, e Uzi Lvke.

CHI SI ESIBIRà SUL PALCO DEL RED BULL 64 BARS LIVE?

Prima di accendere il main stage, Red Bull 64 Bars Live offrirà un warm up speciale, che trasformerà Corviale in un vero e proprio bloc party, che in apertura vedrà alternarsi i dj set di Touch The Wood (collettivo romano che fonde musica, moda e creatività) e Wad (voce di Radio Deejay ed M2o), in console con dj Val S.

Poi sarà il turno di Kira, Gemello, Mezzosangue e Uzi Lvke!

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire anche on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere anche le live degli anni precedenti.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 1

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 3

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 4

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Logo ufficiale TIM Music Awards 2025 Arena di Verona 5

TIM Music Awards 2025: la seconda serata dall’Arena di Verona con sorprese di Laura Pausini e Achille Lauro
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 6

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Il Volo live nei palasport 2026 7

Ai TIM Music Awards Il Volo annuncia il ritorno live nei palasport italiani nel 2026
Achille Lauro San Siro 2026 8

Dopo ore di attesa, arriva l'annuncio: nel 2026 Achille Lauro approderà per la 1° volta a San Siro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 9

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 10

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier

Cerca su A.M.I.