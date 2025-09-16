Lazza si unisce alla line-up della quarta edizione del Red Bull 64 Bars Live

Dopo aver annunciato la presenza di Side Baby come special guest, il Red Bull 64 Bars Live annuncia ora un nuovo ospite, Lazza, che si aggiunge alla line-up dell’evento in programma sabato 4 ottobre 2025 a Corviale (Roma), presso il campo da rugby di via degli Alagno.

Al suo fianco ci saranno altri grandi artisti: da Fabri Fibra, reduce dalla pubblicazione del suo nuovo Red Bull 64 Bars; Ele A, protagonista del primo episodio di questa nuova stagione; il leggendario Noyz Narcos, tornato su Red Bull Droppa con 64 barre attesissime; Lacrim, artista francese tra i più influenti della scena urban d’oltralpe e primo ospite internale del format; Tony Boy, fresco di pubblicazione del suo nuovo album Uforia.

Ma le sorprese non finiscono qua! Di fatto, Side Baby non sarà l’unico special guest. Sul palco saliranno così anche Danno, rapper romano che ha appena pubblicato le sue 64 barre, e Uzi Lvke.

CHI SI ESIBIRà SUL PALCO DEL RED BULL 64 BARS LIVE?

Prima di accendere il main stage, Red Bull 64 Bars Live offrirà un warm up speciale, che trasformerà Corviale in un vero e proprio bloc party, che in apertura vedrà alternarsi i dj set di Touch The Wood (collettivo romano che fonde musica, moda e creatività) e Wad (voce di Radio Deejay ed M2o), in console con dj Val S.

Poi sarà il turno di Kira, Gemello, Mezzosangue e Uzi Lvke!

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire anche on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove è possibile rivivere anche le live degli anni precedenti.