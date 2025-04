Ele A spara 64 barre senza filtri nel nuovo Red Bull 64 Bars

Red Bull 64 Bars: la prima protagonista della stagione 2025 è Ele A.

Il nuovo episodio, già fuori su Red Bull Droppa, si intitola 64 BARRE DI DOPAMINA e vede la rapper svizzera cimentarsi con 64 barre senza compromessi. Niente ritornelli, zero filtri. Solo barre, come da tradizione del format. La produzione è firmata da Disse (prime 32) e Fritu (ultime 32).

Ele A Red Bull 64 Bars: 64 barre, zero maschere

Nel brano Ele A si mette completamente a nudo. Rime taglienti, immagini forti, punchline che parlano di industria musicale, fama, ansia, memoria e rivalsa. C’è tutto il suo mondo. E quella rabbia elegante che ormai è diventata il suo tratto distintivo.

“Non ho una via di mezzo nelle cose / o non tocco la droga oppure muoio d’overdose”: così si apre un flusso di coscienza denso, che passa da citazioni rap (Madame, Marra, Biggie), ironia amara (“Il tuo idolo mi aspetta nella lobby dell’hotel”) e stoccate al sistema discografico.

A seguire video e teto del pezzo.

Non ho una via di mezzo nelle cose

O non tocco la droga oppure muoio d’overdose

O non scrivo mezza rima oppure platino 3 volte

E con sta roba o ci finisco in strada o ci faccio un milione

Giornalista chiede come è essere donne

Non sa che la musica va oltre

Ti giuro che va oltre

È di più, è religione

E una 9 scaricata sopra biggie è come Cristo in croce

In testa ho la corona e zero gossip

Non featto con i topi, come Lucio Corsi

Il bangla insiste, gli faccio un sorrisone

Almeno la mia tomba sarà quella con più rose

Il modo in cui mi odi dice tutto su di te

Tutto su chi sei

Questa vita è solo un test

Un grande punto di domanda come il logo Guess

L’industria non ha cuore, e in testa ha solo cash

Ye

Le persone cambiano

Ricordati

Che prima ti odiano poi ti amano

Ora è bianco e nero come nei primi 64

Ascoltavo Madame all’angolo

E pensavo voglio farlo

Anch’io

Papapapapa come marra

Ah, ho le tasche bucate ho perso la calma

Voglio

Avere tutto l’oro addosso mica l’ansia

2 coscienze perché una lava l’altra

A questo ho dato la mia vita non è un hobby

Il tuo idolo mi aspetta nella lobby

Dell’hotel

È solo come Bobby

La label non da soldi

Fa meno uscite di un hikikomori

27 come il club in cui non voglio entrare

Ho barre infinite per fortuna che c’è il counter

Mi hanno detto mangia come parli

Ma ora non ho più fame ho la pancia piena di fatti

Persone morte dentro

Alla vita in diretta

Tu ritorni nessuno se fai i Tagli l’etichetta

Grido Ouuuuuuu come Young Ma

Suuuuu clicca su replay

Tuuu solo Epic fails

Io alzo l’asticella

L’Italia è piccola

Per chi pensa in grande

Faccio due passi

E mi sta stretto lo stivale

Ahi, sul palco sono impacciati

Trovano più scuse di Pacciani

Pensieri non so più dove stiparli

Forse mi serve un attico a 6 piani

Chiamo il Vaticano che mi da una stanza gratis

Con una coinquilina che di cognome fa Orlandi

Il pubblico ha sete e lo devo dissetare

Sta tutto nella selecta come disse Darwin

Nella tasca non ho rime, ho i diserbanti

Perché l’industria è piena di piante

Ye

Non ho mai pagato le inserzioni

Non ho mai diviso la musica in settori

Non ho mai perso soldi a poker

Ma se vinco 1k lo investo sui tiktoker

Sono

allergica a tutto questo

Ho la faccia di un’angioletto

Metto

4 alí se bevo una Redbull

Ho una sindrome rara a cui non trovano rimedi

Si chiama “Voglio raddoppiare questi €”

Tengo il mic al contrario come freddie

Tanto ai live non li canto io i testi

Grido sono il meglio il pubblico non dice niente

Perché chi tace acconsente

Non tocco il fondo

Ma non scrollo su insta

Vendo contenuti x i tossici in fila

64 botte di dopamina

Se Vuoi un’altra dose

Allora

clicca

Clicca

Clicca

Chi è Ele A

Ele A, classe 2002, è nata e cresciuta a Lugano, ma ha trovato casa artistica tra Italia e Svizzera. Dopo il primo EP autoprodotto Zerodue Demo, distribuito solo in formato fisico durante un tour di oltre 20 date tra Italia e festival internazionali come lo Sziget, ha pubblicato il suo secondo progetto Globo nell’aprile 2023.

Nel frattempo ha collaborato con nomi importanti come Guè, Joan Thiele, Laurent Bardainne, Dj Shocca, Peet, Marco Castello e i Cor Veleno. Presente nel brano NiHao del Red Bull Posse con Diss Gacha e Slings, ha portato l’ultimo EP Acqua in tour con date sold out nei club.

Adesso è tornata con 64 BARRE DI DOPAMINA, e sembra più affilata che mai.

Foto di copertina di Gabriele Seghizzi