Prima dell’evento live a Scampia fuori il nuovo Red Bull 64 Bars con Ernia e SIXPM (TESTO E VIDEO)

In attesa del Red Bull 64 Bars live a Scampia è fuori un nuovo Red Bull 64 Bars e questa volta i protagonisti sono Ernia e SIXPM.

Il format nato nei Red Bull Studios di Auckland in Nuova Zelanda e fatto crescere dall’MC David Dallas, è diventato un’unità di misura universale sul valore reale al microfono di un MC e sulla capacità di calibrare la giusta alchimia col lavoro di un beatmaker.

Una la sfida creativa per eccellenza nella scena hip hop, sinonimo di grande libertà di espressione, dove MC e beatmaker sono chiamati a collaborare per la realizzazione di un brano nuovo di 64 misure senza ritornelli.

Il protagonista del nuovo episodio di Red Bull 64 Bars è Ernia, con un brano inedito prodotto da SIXPM. Una traccia attraverso la quale Ernia continua una delle saghe più acclamate del rap italiano e si conferma tra i migliori liricisti del scena.

Dopo il primo Red Bull 64 Bars, risultato fra i più acclamati del format, Ernia propone per la seconda volta un brano originale che dà seguito alla saga dei “Lewandoski” e in cui espone la propria opinione sulla scena rap italiana, confermandosi tra le migliori penne in circolazione.

A seguire testo e video.

Red Bulla 64 bars Ernia testo e video

È la cronaca di un altro anno di rap italiano

Una gara a chi spara la cagata più grossa,

a chi fa parlare di più di se tramite i gossip e le storie d’amore inventate

A chi si veste nelle maniere più stravaganti e improponibili

con l’unico scopo di attirare l’attenzione

perché la musica non c’è come la silent disco

Sembrano tutti Platinette, io sembro tutto platinato

Con lei che mi sussurra “dai, giochiamo al patriarcato”

Non serve fare domande, Teino soluzione le fa aprire braccia e gambe

Mentre a te caga sul letto come Amber

Cattiveria e scorrettezza la mia policy

Che forse dovrei sputare le barre In stand up comedy

Si indignano come i cattolici e i vangeli apocrifi

E perché son caduto in una botte di figa un po’ come Obelix

Chiami i tuoi fan famiglia? Loro spendono un botto

Per vederti a un non concerto dove c’hai le voci sotto

Prendevo 50 euro ai tempi per fare le doppie

Ma voi fate pure meglio, col cachet fate le sporche

Milanese chico, come La Scala o Porta Romana

Anche meglio conosciuto come Teo grana padana

In vostra assenza vi deridono le tipe con cui uscite

Quindi mi chiamano papi a voi papone come Chris con Peter

Pochi si mettono a nudo

Suona tutto da paura ma il resto non pervenuto

Mille premi per il disco più venduto

Ma resti una cit. vivente fra se non scrivi niente del tuo vissuto

Siamo bestie sì che suonano un po’ come a Brema, Werder

In questo wrestlemania c’è chi trema, Ernia è Brock Lesnar

“La mia arte va interpretata” è spesso la risposta

Ma fratè fai le canzoni, mica le macchie di Rorschac

Per i testi così alti, sembra io usi una Tibaldi

Tarantiniano, vi ammazzate e io metto Vivaldi

Se mi trovi in scaletta prega mille santi come nel New Jersey

Perché zio ti infilo il cazzo con pure coglioni annessi

E se pensavi di mettermi nello stesso contenitore dei rapper miei coetanei,

questo è il momento di stoppare la traccia, rimandarla indietro

e riascoltarla leggendo il testo.

Noi continuiamo…

“My chick bad” come Luda, cruda la Lampuga

Muoio King come Sugar, ma in esilio a Cuba

Mentre un altro rapper pacco chiude la carriera

Io sorvolo il Serengeti su una mongolfiera

Per spostarmi via da qui, serve il creek, mica Dawson

Il tuo fegato è già esploso, ora che sei famoso

Non è che sei un G per davvero

resti sempre uno spaccino giusto un po’ facinoroso

Bella, ho fatto un po’ di affari con ste frasi, tu nulla

Chiedi come esser Ernia ad Aranzulla

Ti do un motivo per aver paura, scommetti?

Il disco è pronto e so già che lo aspetti

Scrivo in rima la Bibbia dei giorni nostri

L’ultima cena era un sold out e non c’erano posti

Cristo bevve il vino e spezzò il pane per gli apostoli

Lo diede ai suoi discepoli e disse

Lewandowski

L’EVENTO

Ernia porterà dal vivo il suo nuovo Red Bull 64 Bars in occasione del Red Bull 64 Bars Live a Scampia, sabato 8 ottobre 2022.

Uno spettacolo unico, totalmente inedito dove il rap vivrà nella sua forma più pura. Non sarà un classico concerto, ma un evento fuori dagli schemi mai visto prima per la sua forma e originalità, che vedrà esibirsi, oltre a Ernia, anche GUÈ, FIBRA, GEOLIER, MARRACASH e MADAME, supportati da dj TY1 in cabina di regia.

Per aggiudicarsi un posto all’evento, biglietti e info disponibili qui. L’evento sarà inoltre trasmesso Live Streaming in esclusiva sul canale YouTube Red Bull Droppa.