Red Bull 64 Bars, l’evento rap che ha cambiato le regole del gioco torna a Scampia

Red Bull è, ormai da decenni, diventato un marchio famoso non soltanto per la bibita energetica ma perché ha fatto degli investimenti mirati a premiare il talento e le capacità straordinarie di tanti ragazzi e ragazze in giro per il Mondo in più settori.

E’ una certezza, soprattutto, nel mondo del calcio e dello sport in generale. Le squadre di proprietà del marchio del toro rosso, ma anche singoli atleti, stazionano ai primi posti dei vari ranking e classifiche di appartenenza.

Da qualche tempo, Red Bull ha aperto le porte anche alla musica per far passare il messaggio che il talento si trova in tutti i settori, non solo nello sport.

In particolar modo, da qualche anno è nato il progetto ‘Red Bull 64 Bars‘ in cui tutti i rapper più o meno importanti hanno avuto modo di registrare dei freestyle con un massimo di 64 battute. Un modo per mettersi alla prova e far emergere tutto il proprio talento.

Nel 2021 è anche uscito l’album ufficiale in cui sono state raccolte tutte le registrazioni realizzate fino a quel momento.

Nel 2022 è arrivata la definitiva evoluzione di questo progetto, vale a dire ‘Red Bull 64 Bars Live‘, in cui si sono alternati tutti questi MC animando una delle piazze più calde d’Italia e del mondo, quella di Napoli.

Dopo una prima edizione che ha fatto scintille, il Red Bull 64 Bars Live tornerà per il secondo anno e sarà sempre a Napoli, in piazza Ciro Esposito a Scampia, il prossimo 7 ottobre.

red bull 64 bars live, ecco chi sarà sul palco

Ci sarà una nuova scenografia che vedrà protagonisti il padrone di casa Geolier, Lazza, Noyz Narcos, Rose Villain e Salmo, supportati da Young Miles in regia.

Gli artisti, su uno stage immersivo a 360 gradi, si esibiranno portando dal vivo brani tratti dai Red Bull 64 Bars, oltre alle hit del proprio repertorio, in un flusso continuo e senza pause per una performance non-stop che li vedrà coinvolti in una vera e propria maratona rap.

Verranno coinvolti anche artisti locali di cui ancora non si sanno i nomi, che si alterneranno sullo stesso palco dei main act durante il pre-show.

L’evento si inserisce nel progetto ‘Napoli, Città della Musica‘ del Comune di Napoli volto a valorizzare i talenti che animano la città.

Il live sarà disponibile in streaming, e a seguire on demand, su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull totalmente dedicato alla nuova musica, da dove si può rivedere la live del 2022.

Inoltre le associazioni attive nel sociale del quartiere di Scampia avranno la possibilità di acquistare il biglietto per assistere allo show ad un prezzo calmierato, grazie alla collaborazione tra Red Bull e TicketOne. I biglietti saranno disponibili per l’acquisto qui e in diversi punti vendita fisici nei quartieri di Scampia, Piscinola e Secondigliano.