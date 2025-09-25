Ele A svela la tracklist, i featuring e la data d’uscita del suo album d’esordio: “Pixel”

Anticipato dal singolo Ombre Di Città feat Colapesce, Pixel (EMI Records Italy / Universal Music Italia – qui il preorder) è l’album d’esordio di Ele A, disponibile sia in formato fisico che su tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 10 ottobre.

Il disco non racconta solo il contesto da cui arriva l’artista, ma anche quello che prova adesso: emozioni, pensieri, fragilità e forza. E poi… c’è più respiro, più apertura, sia nella voce che nelle produzioni. E c’è lo stile inconfondibile di Ele A: un rap old school che suona contemporaneo con atmosfere che, a tratti, diventano quasi eteree, vaporizzate.

ELE A ANNUNCIA L’USCITA DI “PIXEL”

Per annunciare il suo ritorno, Ele A ha aperto un profilo Pinterest, dove ha iniziato a condividere suggestioni visive e il suo immaginario anni 2000, vapor e frutiger aero.

Poi, ha pubblicato su Instagram il trailer dell’album, che la ritrae davanti a un vecchio pc, tra riferimenti a Matrix e cartelle piene di easter egg, fino al momento in cui lo schermo rivela che il disco è pronto, svelando persino due featuring.

Ma non è tutto! Il 26 settembre la rapper regalerà infatti ai suoi fan un’esperienza unica, radunandoli al Parco Sempione di Milano per uno show completamente gratuito, durante il quale potrebbe presentare alcuni dei brani contenuti in Pixel.

