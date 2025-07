Ele A unisce il suo stile con quello di Colapesce nel nuovo singolo “Ombre di città”

Ombre di città è il nuovo singolo di Ele A, disponibile negli store digitali dal 16 luglio 2025. Il brano (EMI Records Italy/Universal Music Italia) vede la partecipazione di uno dei cantautori più apprezzati, Colapesce, che firma anche la produzione insieme a Disse.

Ombre di città parla di ricordi che si ritrovano nelle stanze, nelle fotografie e nei graffiti sbiaditi di una città. Il brano racconta le cose per come sono, senza semplificazioni né retorica. La narrazione è fatta con la delicatezza e la leggerezza di chi sa osservare il dolore, senza mai giudicarlo.

La canzone presenta un mix di stili che si incontrano e si completano con naturalezza. Da una parte, Ele A, che nasce dal rap, ha una scrittura diretta e sincera dando vita ad un racconto personale e coinvolgente. Dall’altra parte, Colapesce è maestro nell’evocare immagini dense di significato e che lasciano il segno. Il mix e il master sono a cura di Andrea Suriani.

Ele A racconta la collaborazione con Colapesce

A proposito di Ombre di città, Ele A dichiara: “È un brano nato in modo del tutto spontaneo e senza alcuna pretesa. È la dimostrazione che, quando si crea un rapporto umano autentico, anche la musica riesce a riflettere quella stessa naturalezza. Pur provenendo da due mondi e universi musicali differenti, siamo riusciti a trovare un punto d’incontro sincero, dove le nostre voci e i nostri testi si intrecciano con equilibrio, dando vita a qualcosa che ci rappresenta entrambi”.

L’uscita del brano avviene mentre Ele A è impegnata in tour sui palchi dei principali festival in Italia e all’estero. Nei giorni scorsi erano spuntati alcuni spoiler. L’artista, che si è sempre fatta notare per il suo stile fuori dagli schemi, ha deciso di evitare le solite piattaforme per i teaser e ha scelto Pinterest. Ha caricato due immagini piuttosto curiose. Una era un paesaggio super basic, con prato verde e cielo azzurro; l’altra sembrava un normale CAPTCHA (quelli che servono a dimostrare che non sei un robot), ma a guardar bene si intravedeva un tipo con un binocolo. Era Colapesce. Con questi due segnali, l’artista ha voluto far capire che qualcosa stava bollendo in pentola.

Ele A: ecco le date del summer tour 2025

Lo scorso autunno, Ele A ha conquistato i palchi dei club con l’Acqua Club Tour che ha registrato il sold out out in Italia e all’estero. L’artista è attualmente impegnata con il tour estivo, organizzato da Magellano Concerti e TCO Prod.

Ecco le prossime date:

17 luglio – BERN (CH) – Gurten Festival

18 luglio – LUZERN (CH) – Luzern Live

25 luglio – NYON (CH) – Paléo Festival

26 luglio – MAZARA DEL VALLO (TP) – Mezzo Festival

31 luglio – SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) – Geko Club (DJ SET)

02 agosto – LOCOROTONDO (BA) – Viva! Festival

7 agosto – WINTERTHUR (CH) – Musikfestwochen

10 agosto – CINQUALE (MS) – Vibes Summer Festival

23 agosto – RIOLO TERME (RA) – Frogstock Festival

10 settembre – ACQUAVIVA (SI) – Live Rock Festival

Il calendario è in aggiornamento.

Foto di Federico Earth