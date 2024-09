Colapesce: arriva la sua prima colonna sonora per il film “Iddu – Sicilian letters”

Da venerdì 11 ottobre fuori su tutte le piattaforme digitali e in vinile “Iddu – Sicilian letters“, la prima colonna sonora scritta e composta da Colapesce, per l’omonimo film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, dove ha vinto il premio Soundtrack Star Award 2024 come miglior colonna sonora.

Ad anticiparne l’uscita, è fuori da venerdì 20 settembre il primo brano estratto “Felice Chi Non E’ Ancora Nato“, una traccia strumentale che segna il ritorno da solista di Colapesce dopo 7 anni.

Il nuovo progetto arriva dopo una prima esperienza di Colapesce con Dimartino nel mondo del cinema: nel 2023 ha infatti debuttato come attore e sceneggiatore nel loro primo cult movie “La primavera della mia vita“, vincitore ai Nastri D’Argento dei premi come Miglior colonna sonora e l’Hamilton Behind The Camera 2023.

L’intera colonna sonora è scritta e arrangiata da Colapesce, con la collaborazione di Federico Nardelli, gli archi del Maestro Davide Rossi, Alessandro Bottachiari alla tromba, il coro Schola Gregoriana Mediolanensi e Ivan Antonio Rossi al mixaggio e mastering.

Con “IDDU – Sicilian Letters”, fuori per Numero Uno/Sony Music, Colapesce unisce la tradizione delle musiche italiane per il grande schermo alla contemporaneità e all’innovazione; le musiche ci raccontano una Sicilia inedita, occulta e opprimente, dove si fa fatica a vedere il sole.

Il film, fuori nelle sale da giovedì 10 ottobre, è scritto e diretto da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza con protagonisti Elio Germano e Toni Servillo.

L’ultimo disco del cantautore, prima di questo nuovo progetto, è stato “Lux eterna beach“, uscito a novembre dello scorso anno, in coppia con Dimartino, con il quale collabora dal 2020, anno in cui è uscito il loro primo disco “I mortali“, contenente anche la hit portata al Festival di Sanremo “Musica leggerissima“, certificata con 5 dischi di platino.

Clicca qui per preordinare “Iddu – Sicilian letters” di Colapesce, fuori venerdì 11 ottobre.