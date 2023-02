Colapesce e Dimartino dopo Sanremo lanciano la colonna sonora de “La primavera della mia vita”, il loro primo film

Conclusa l’avventura Sanremese con un doppio premio della critica per i duo Colapesce Dimartino è tempo di lanciare la colonna sonora del loro primo film, La primavera della mia vita.

Il film segna il debutto al cinema per i due cantautori, la pellicola sarà nelle sale dal 20 al 22 febbraio.

La primavera della mia vita è prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, coprodotto da Sugar Play in collaborazione con Sky e Prime Video, con il sostegno della Sicilia Film Commission.

La regia è di Zavvo Nicolosi, alla sua opera prima. La sceneggiatura è di Michele Astori, Antonio Di Martino, Lorenzo Urciullo e Zavvo Nicolosi da un soggetto firmato Di Martino, Urciullo e Nicolosi.

Andiamo a conoscere meglio la colonna sonora del film.

Colapesce dimartino la colonna sonora de La primavera della mia vita

La colonna sonora originale firmata dagli stessi Colapesce Dimartino in veste di autori e compositori, è già disponibile in pre-order e uscirà il 24 febbraio per CAM Sugar nei formati digitale, CD e vinile numerato.

I due cantautori hanno creato le musiche originali partendo dal tessuto creativo del film e suonando dal vivo -insieme a Giordano Colombo, Federico Nardelli, Giulia Emma Russo, Davide Rossi, Marco Giudici, Adele Altro e Madame – in un processo di amplificazione della narrazione cinematografica, con un suggestivo rimando nelle loro composizioni al mondo delle library italiane e alle opere di Franco Micalizzi, Ennio Morricone Riz Ortolani, Fabio Frizzi e Piero Umiliani.

La Primavera Della Mia Vita è anche un viaggio avvincente attraverso le sonorità del catalogo CAM Sugar, che ha profondamente ispirato le composizioni e che ritroviamo in esclusiva nella versione digitale, in una selezione realizzata dagli artisti all’interno del prestigioso repertorio delle colonne sonore più importanti della cinematografia italiana.

Con una struttura ad anello, la colonna sonora si apre e si chiude con l’iconico coro degli Albini, personaggi chiave del film che con la loro voce ne rievocano le atmosfere surreali e danno il via al percorso dei due protagonisti nelle profondità della Sicilia.

È una colonna sonora che descrive alla perfezione il roller coaster del viaggio del duo: surreale, piena di contrasti e ricca di ispirazioni, delinea un’esperienza di ascolto che ha il sapore di un tuffo nel Mediterraneo.

TRACKLIST

Questa la tracklist della versione digitale e quella della versione in cd e vinile.