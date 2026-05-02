18K torna live nel 2026 con il Summer Tour 2026: le date dei concerti lo porteranno nei principali festival italiani. Si parte il 18 maggio dal Fabrique di Milano, già sold out, prima di una serie di appuntamenti tra giugno e agosto.

18K concerti 2026: le date del Summer Tour

18 maggio 2026 – Fabrique – Milano (SOLD OUT)

30 maggio 2026 – Nameless Festival – Lecco

5 giugno 2026 – Ateneika – Cagliari

10 luglio 2026 – Let’s Festival – Castelfranco di Sotto (PI)

11 luglio 2026 – Schuster Summer Fest – Roma

16 luglio 2026 – Rugby Sound Festival – Legnano (MI)

25 luglio 2026 – Mamamia Estate – Senigallia (AN)

2 agosto 2026 – Piazza Grande “Estate Di Stelle 2026” – Palmanova (UD)

29 agosto 2026 – Epicentro Music Festival – Brescia

Il tour estivo di 18K

Il Summer Tour 2026 arriva dopo la crescita registrata negli ultimi anni, con un calendario costruito quasi interamente sui festival. Il live diventa così il principale banco di prova per 18K, in una fase in cui sta ampliando il pubblico anche fuori dalla scena rap più stretta.

IL PERCORSO DI 18K

18K, nome d’arte di Filippo Casadio, inizia a pubblicare musica nel 2017, distinguendosi fin da subito per un sound riconoscibile e immediato. Il percorso artistico evolve rapidamente fino agli album Grotto (2022) e Grotto Inferno (2023).

Nel 2024 pubblica Anti Anti, progetto che consolida la sua identità artistica grazie alle produzioni di Ed Mars, 4997, 85prod, EMMA e Don Joe. Un lavoro che si distingue per una cifra stilistica definita, non comune nel panorama rap attuale, e che lo posiziona come esponente di una nuova corrente in cui tecnica e storytelling sono centrali.

Nel 2025 il progetto si amplia con Anti Anti (Doom Edition), contenente anche il brano Buttare, Buttare (con Latrelle), che ottiene un forte riscontro su social e piattaforme streaming, contribuendo ad ampliare il pubblico dell’artista.

Nel 2026 arrivano il singolo + FORTE, ancora in collaborazione con Latrelle, e l’annuncio del nuovo album IO, in uscita il 29 maggio.

LA SCALETTA DEL TOUR SUMMER TOUR 2026

Al momento la scaletta ufficiale del Summer Tour 2026 non è stata comunicata. È però probabile che i concerti includano brani tratti dagli ultimi progetti, tra cui IO (in uscita a fine maggio, con possibili anteprime già nella prima data), Anti Anti e Anti Anti (Doom Edition). La scaletta sarà aggiornata non appena disponibile.

BIGLIETTI E PREVENDITE

I biglietti per i concerti di 18K nel 2026 sono disponibili online sui circuiti ufficiali. La data di Milano del 18 maggio risulta già sold out.

L’ANNUNCIO DEL TOUR

L’annuncio del Summer Tour 2026 è arrivato insieme alla conferma delle prime date estive e alla pubblicazione del nuovo singolo + FORTE , segnando l’inizio di una nuova fase della carriera per l’artista. Ulteriori appuntamenti potrebbero essere comunicati nei prossimi mesi.

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