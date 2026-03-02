Kid Yugi: “Anche gli eroi muoiono” è Doppio Platino in un mese. E il tour è già quasi sold out

Doppio Disco di Platino in poco più di un mese, quarta settimana consecutiva in testa alla classifica degli album più venduti (FIMI/NIQ) e il record come disco con più copie vendute nella prima settimana di sempre nell’epoca dello streaming. I numeri di Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono non lasciano spazio a interpretazioni: il rapper pugliese è in questo momento l’artista più caldo del rap italiano.

UN PERCORSO CHE PARLA DA SOLO

Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, è nato a Massafra (TA) nel 2001. Ha iniziato a fare rap dalla prima adolescenza e nel 2022 ha firmato con Underdog Music e Thaurus Music, pubblicando il suo primo album The Globe, certificato Platino. Un progetto che già mostrava la cifra stilistica che lo avrebbe contraddistinto: liricismo denso, riferimenti letterari e cinematografici inseriti nelle strutture della trap, con titoli che richiamavano concetti dalla tragedia greca a Shakespeare, da Čechov al movimento Sturm und Drang.

Nel 2023 ha pubblicato l’EP Quarto di Bue in collaborazione con Night Skinny. Ma è con I nomi del Diavolo, uscito a marzo 2024 e ispirato al romanzo Il Maestro e Margherita di Bulgakov, che il salto di scala è diventato evidente: debutto alla prima posizione della classifica FIMI/NIQ, album più ascoltato al mondo nei primi tre giorni su Spotify, oltre 250.000 copie vendute e 26 settimane nella Top 10. Un disco con collaborazioni di peso – Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia – che ha consolidato la sua posizione ai vertici del genere. Anche la re-issue Tutti i nomi del diavolo ha debuttato alla prima posizione, con il singolo Donna al numero uno dei singoli più venduti.

Con Anche gli eroi muoiono il percorso si conferma e si accelera. Oltre 4,2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 2,5 miliardi di stream totali, 22 dischi di Platino e 16 dischi d’Oro: i numeri di Kid Yugi raccontano un artista che ha costruito la propria carriera con metodo, senza bruciare le tappe.

KID YUGI: LE DATE DEL TOUR 2026

Il successo dell’album si riflette anche nel live. Il primo tour nei palasport, previsto per l’autunno 2026, ha già fatto registrare diversi sold out a pochissime ore dalla messa in vendita. Ecco il calendario completo del Anche gli eroi muoiono Tour 2026:

Domenica 27 settembre 2026 | Bari, Palaflorio – data zero – SOLD OUT

Mercoledì 30 settembre 2026 | Padova, Fiera

Martedì 6 ottobre 2026 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 8 ottobre 2026 | Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

Venerdì 9 ottobre 2026 | Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

Sabato 10 ottobre 2026 | Milano, Unipol Forum

Martedì 13 ottobre 2026 | Napoli, Palapartenope – SOLD OUT

Giovedì 15 ottobre 2026 | Firenze, Mandela Forum

Venerdì 23 ottobre 2026 | Roma, Palazzo dello Sport











Per chi non riesce ad accaparrarsi un biglietto nelle date già esaurite, restano disponibili le date di Padova, Milano (10 ottobre), Firenze e Roma (23 ottobre).

Foto di Alessio Mariano